Călin Georgescu se încurcă în cuvinte. A vrut să critice statul, dar a ieșit o comicărie (VIDEO)

Călin Georgescu se încurcă în cuvinte. A vrut să critice statul, dar a ieșit o comicărie (VIDEO)

Adrian A
30 oct. 2025, 14:07
Călin Georgescu se încurcă în cuvinte. A vrut să critice statul, dar a ieșit o comicărie (VIDEO)
Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cuvintele care îl încurcă pe Călin Georgescu
  2. Nu mai înțelegem nimic de la Georgescu și suveraniștii lui

Așa cum era de așteptat, Călin Georgescu s-a poziționat în scandalul reducerii trupelor americane împotriva statului român. Criticile s-au transformat într-o incoerență totală.

Cuvintele care îl încurcă pe Călin Georgescu

Călin Georgescu a mers la Tribunalul București pentru a afla dacă magistrații îi prelungesc sau nu controlul judiciar cu încă 60 de zile. Iar de pe treptele Tribunalului a grăit. Bineînțeles împotriva statului român. Doar că nu prea i-a ieșit.

„Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către oficiali români de rang înalt cu siguranță nu a trecut neobservată la Washington. Iar retragerea parțială a trupelor americane din România este modul diplomatic în care conducerea SUA arată LIPSA DE NEÎNCREDERE (SIC!!!!!) față de administrația ilegitimă de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare.”, a declarat extrem de serios Călin Georgescu.

Nu mai înțelegem nimic de la Georgescu și suveraniștii lui

Dincolo de comicul momentului și de cuvintele care îl încurcă pe Georgescu, avem de-a face cu o situație din care nimeni nu mai înțelege nimic. După ce Georgescu și suveraniștii lui s-au tot dat de ceasul morții că Rusia nu ne atacă, că războiul e o invenție a Uniunii Europene, că nu avem nevoie de soldați și de recrutări, acum aceiași suveraniști plâng că pleacă americanii. Și aflăm de la ei că suntem lăsați la mâna Rusiei care ne poate ataca oricând, pentru că doar la Trump și SUA era baza noastră de apărare.

Brusc a dispărut și propaganda globalistă care voia război, brusc a dispărut și înțelepciunea Rusiei despre care vorbea acum ceva vreme Călin Georgescu, și tot brusc avem și război la graniță. Căci, același Călin Georgescu ne explica cum nu există niciun război, că nu am fost noi acolo să vedem.

