Actorul american John Malkovich a declarat într-un interviu că a descoperit în urma unui test ADN că are origini românești. Dezvăluirea apare în contextul în care actorul a interpretat rolul marelui dirijor român Sergiu Celibidache, în filmul “Cravata galbenă”.

John Malkovich are origini românești

John Malkovich a aflat că aproape jumătate din moștenirea sa genetică este românească, restul fiind cehă.

„Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să mă preocupe sau să mă intereseze prea tare. Dar a ieșit că sunt 43% român. Aproape deloc evreu, deloc african. Restul era ceh”, a declarat John Malkovich, în cadrul unui interviu.

Actorul va putea fi văzut în această toamnă pe marile ecrane, în filmul „Cravata Galbenă”, regizat de fiul lui Sergiu Celibidache. Malkovich îl interpretează pe celebrul dirijor și compozitor român, iar pelicula va fi lansată în cinematografele din România în luna noiembrie.

De-a lungul a peste șapte decenii, filmul urmărește parcursul lui Celibidache, de la o copilărie strictă în România interbelică, trecând prin greutățile Germaniei postbelice, până la celebra sa carieră internațională. Filmul descrie refuzul său de a-și compromite viziunea artistică, sacrificiile personale care au venit odată cu aceasta și dorul său de casă de-o viață.

Ce spune celebrul actor despre filmul „Cravata galbenă”

Filmat în întregime în România, a implicat peste 300 de membri ai echipei și cinci orchestre naționale, care au recreat reprezentațiile de referință ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin, potrivit .

„Cred că acest film va atrage oameni care vor să creeze ceva, oameni care își urmează propria cale și sunt dispuși să persevereze în a face lucrurile așa cum cred ei că este corect”, a declarat actorul John Malkovich.

„Acest proiect este împlinirea unui vis de-o viață. Nu este vorba despre cei șapte ani necesari pentru a realiza acest film, ci despre cei cincizeci de ani în care am purtat această poveste în mine, sperând că vom putea urmări călătoria unui băiat din România care și-a răspândit geniul în întreaga lume. Acest film a fost întotdeauna cel mai drag proiect al meu, o modalitate de a arunca o lumină frumoasă și pozitivă asupra unei țări a cărei imagine și libertate au fost martirizate de-a lungul secolului trecut”, a declarat Serge Ioan Celebidachi