Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, inspirat de viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial. Pelicula va putea fi vizionată în cinematografele din întreaga țară începând cu 14 noiembrie.

Care este tema filmului „Cravata Galbenă”

Filmul urmărește parcursul extraordinar al unui copil din România interbelică ce a cucerit lumea muzicii, refuzând compromisurile și luptând pentru a-și împlini visul. Povestea trece prin anii dificili ai războiului în Germania, explorează sacrificiile și prețul succesului, dar și dorul permanent de casă.

Realizat pe parcursul a peste șapte ani de documentare, filmări și post-producție, „Cravata Galbenă” este una dintre cele mai ample producții românești recente, dedicată geniului, pasiunii și puterii de a visa.

În distribuție se regăsesc nume importante ale cinematografiei internaționale: John Malkovich, Miranda Richardson, Ben Schnetzer, Kate Phillips, Sean Bean, Anton Lesser și Charlie Rowe. Regia și scenariul sunt semnate de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care a colaborat pentru scenariu cu James Olivier.

Din echipa de creație fac parte directorul de imagine Peter Menzies Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, make-up artistul Lynda Armstrong, scenograful Vlad Vieru și compozitorii Kathryn și Kim Allen Kluge.

„Cravata Galbenă” este produs de Oblique Media, în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Filmul este distribuit în România de Vertical Entertainment.

Distribuție de excepție

În rolurile principale sunt John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier.

Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Filmul reproduce locații din 11 țări

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

„Sper ca acest film să ofere publicului din România, și nu numai, puțin curaj, curajul de a visa, curajul de a avea încredere în propriile forțe, indiferent de cât de potrivnic ar părea destinul. A fost o producție de mare amploare, care acoperă peste şapte decenii din viața lui Sergiu Celibidache, iar în București am reușit să reproducem locații din 11 țări. Filmul demonstrează nu doar cât de ofertantă este România din punct de vedere cinematografic, ci și nivelul de profesionalism al industriei din acest domeniu. Sunt mândră și onorată că am avut ocazia să colaborez cu atât de mulți oameni minunați”, spune Adela Vrînceanu Celebidachi, unul dintre producătorii filmului.

Cravata Galbenă Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Finanțatori: Aqua Carpatica, PPC, Banca Transilvania, Cloud 9, Oscar Downstream, Raiffeisen Bank, CIS Gaz SA, Media Investment Communication, OMD Romania, EssenceMediacom Romania, House of Media, PHD Media, Wavemaker, MMS Communications Romania, Mindshare Media, Omnicom Media Group, Cinema City, Publicis Groupe Media Bucharest, GroupM Media Operations, Procter And Gamble International Operations SA, Prometheus Programmatic Agency, Catena, Hornbach, Cineplexx Romania, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, Nestle Romania, ING Bank, Orange Romania, PENNY România, Hervis Sport&Fashion, Kaufland, Selgros Cash&Carry, BV McCann Erickson, Scandia Foods, Boiron RO, SBI Digital Marketing Limited, United Media Services, Maspex Romania, Help Net Farma, JYSK Romania, Intersnack, Vivre.ro, Dentsu Romania, Ursus Breweries, Heineken Romania, Bricostore Romania, E.ON Energie România, BRD Groupe Société Generale, Carat Romania, Initiative Media, Univer Product, Romaqua Group, Jidvei, Unicredit Consumer Financing, Premium Auto, Hyundai, Unicredit Bank, Zarea SA, Transavia, KPMG, Tchibo, Alpro CVA, Policolor

Parteneri promovare: OMV Petrom Marketing, Creart, STB, Escudo, Blue, Glovo România

Partener logistic: Fundația FAN Courier

Partener aerian: Air France

Partener cazare: Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest

Partener asigurări: Groupama Asigurări

Partener de asistență medicală: Sanador

Partener de mobilitate: Țiriac Auto Rent

Parteneri: CEC Bank, Fundația Sergiu Celibidache, Valvis Holding Distribution, Rompetrol, Seaside Playgrounds, Continental Hotels, Farmec, Bien Savvy, Ginissima, Tudor Tailor, Egoformen, Mobexpert, Scenario, Cumpăna, Coco Jardin, Opera Națională București

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment.