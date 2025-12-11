În fiecare decembrie, comportamentul de consum al românilor se schimbă vizibil. Cardurile de credit devin instrumentul preferat pentru achiziții sezoniere, de la cadouri la alimente festive. În această perioadă, tranzacțiile cresc semnificativ, iar specialiștii atrag atenția că obiceiurile aparent convenabile pot ascunde riscuri financiare importante. Tot mai mulți cumpărători recurg la plata în rate și la ofertele speciale, însă utilizarea necontrolată a cardurilor poate genera costuri considerabile.

De ce sunt cardurile de credit populare în perioada sărbătorilor

Sezonul sărbătorilor determină un val de cumpărături intense, alimentate de promoții, presiunea cadourilor și dorința de a asigura mese festive, ceea ce conduce la utilizarea frecventă a . Statisticile indică o creștere cu 30-40% a tranzacțiilor în luna decembrie, fenomen observat constant în ultimii ani. Pentru mulți cumpărători, cardul devine o soluție practică pentru toate tipurile de achiziții, de la produse alimentare și cosmetice până la îmbrăcăminte sau electrocasnice.

Un exemplu din rândul consumatorilor ilustrează acest comportament tot mai comun: cardul poate fi folosit pentru toate cumpărăturilo, de la cadouri, la alimente și la restul cumpărăturilor pentru casă. Retailerii se aliniază rapid acestui trend, oferind colecții speciale de sezon și modalități de plată flexibile astfel încât clienții să poată gestiona mai ușor cheltuielile din această perioadă.

Bianca Popa, reprezentant marketing și PR, explică modul în care companiile ajustează oferta: „Se reflectă în creșterea vânzărilor și a traficului în magazine, dar și online, pentru a veni în sprijinul clienților avem opțiunea de plată în rate. Pentru Sărbători avem pregătită o colecție specială de Crăciun cu seturi ediție limitată la prețuri speciale.”

Cum trebuie calculată rata cardului

Specialiștii în finanțe personale avertizează că entuziasmul cumpărăturilor poate ascunde o presiune asupra bugetului, mai ales atunci când achizițiile sunt realizate fără planificare. Expertul financiar Claudiu Trandafir atrage atenția că românii tind să consume peste posibilități, fiind influențați de contextul emoțional al sărbătorilor.

El recomandă un filtru de decizie care să reducă riscurile: „Oamenii consumă și consumă de pe aceste plastice, de cele mai multe ori perioada Sărbătorilor ne duce într-o mică capcană, cea emoțională, avem tendința să cumpărăm mai mult decât consumăm sau decât am putea noi să consumăm. Mă gândesc 24 de ore înainte să iau decizia. Să calculez rata pe care mi-o va da acel plastic la un maxim de 5% din venitul meu, ăla să fie gradul meu de îndatorare și atunci pot să mă declar fericit că voi avea niște sărbători frumoase”.

Cum devin românii foarte ușor rău-platnici

Avocații specializați în drept bancar subliniază că utilizarea cardurilor de credit implică obligații stricte, iar neplata la termen poate genera consecințe serioase, inclusiv înscrierea la biroul de credit. Potrivit Cameliei Grădinaru, riscurile apar în special atunci când utilizatorii ignoră mecanismul de funcționare al produsului financiar.

„Putem ajunge să fim înscriși în biroul de rate ca rău platnic pentru că nu am știut cum să utilizăm acest produs de creditare. Să verificăm raportul de activitate, să achităm suma datorată până la scadență ca să nu plătim dobândă”, afirmă aceasta. În prezent, în România există aproximativ trei milioane de active, ceea ce arată amploarea utilizării și nevoia de educație financiară, relatează capital.ro.