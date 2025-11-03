Charlie Ottley, jurnalist și producător britanic de film, este cunoscut pentru sale prin care promovează România. El s-a stabilit în țara noastră alături de soția sa Oana Mihai, iar de cinci ani face demersuri pentru a obține cetățenia română.

Charlie Ottley a primit cetățenia română

Britanicul care promovează România prin documentarele sale, a primit, într-un final, cetățenia română. Charley Ottley urmează să depună pe 6 noiembrie. În luna septembrie, jurnalistul anunța că a depus dosarul de cetățenie în urmă cu cinci ani, fără ca acesta să fie soluționat.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ( ) a anunțat că ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România va avea loc la sediul său. Alături de Ottley vor fi mai mulți străini care au obținut cetățenia română. Aceștia vor depune jurământul de credință la sediul ANC.

„Solemnitatea sesiunii (…) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a informat ANC, într-un comunicat.

Conform sursei citate, Charley Ottley a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

„Prin documentarele sale de excepţie – «Wild Carpathia» şi «Flavours of Romania» – a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

Jurnalistul britanic a promovat România

Jurnalistul britanic Charley Ottley a fost distins cu Crucea Casei Regale din România pentru documentarul „Wild Carpathia”. El a fost premiat pentru cea mai bună campanie de promovare a României derulată peste hotare. Premiul a fost acordat la România Insider Awards. De asemenea, primit premiul pentru „Cea mai Importantă Iniţiativă în Domeniul Media şi Jurnalism”, la Premiile România TopHotel.

Ottley a realizat mai multe a Transilvaniei şi Braşovului. Acestea au fost difuzate de televiziunile naţionale şi pe postul BBC World. Producătorul britanic de televiziune C a lansat, în 2021, la Tulcea, documentarul „Wild Danube”, realizat în Delta Dunării.

Ottley s-a născut într-un mic sat din Hampshire, Marea Britanie. El locuiește de trei ani în Șirnea, județul Brașov. Aici și-a cumpărat o casă tradițională în anul 2021. Jurnalistul britanic s-a căsătorit cu o româncă, Oana Mihai.