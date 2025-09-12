a avut parte, vineri, de o vizită surpriză din partea celebrului jurnalist britanic Charlie Ottley, cunoscut publicului larg pentru documentarele sale de succes „ ” și „Flavors of Romania”, prin care a promovat frumusețile naturale, culturale și gastronomice ale României.

Ce a spus Radu Miruță despre vizita lui Charlie Ottley

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a primit cu entuziasm vizita și a subliniat importanța contribuției lui Ottley în promovarea imaginii României la nivel internațional.

„Astăzi am avut o vizită neașteptată la minister, care m-a bucurat enorm: Charlie Ottley a venit să ne salutăm și să stăm câteva minute de vorbă. Am profitat de ocazie ca să-i spun direct un mulțumesc pentru felul în care promovează România și pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru țara noastră. I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el. Am bătut palma și am promis că pentru 2026 vom pune pe picioare câteva proiecte împreună”, a scris ministrul Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Ce a aflat Radu Miruță de l-a surprins atât de tare

Ministrul a mai dezvăluit că, pe lângă rolul său de ambasador neoficial al turismului românesc, Charlie Ottley a făcut pași importanți și pentru a se integra oficial în România. „Am aflat și ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic. Sună cunoscut, nu?”, a glumit ministrul. Această informație arată angajamentul lui Ottley față de România și dorința de a se implica și mai mult în promovarea patrimoniului natural și cultural al țării.

Cine este Charlie Ottley

Charlie Ottley s-a născut într-un mic sat din Hampshire, Marea Britanie, și s-a stabilit de aproximativ trei ani în România, în comuna Șirnea, județul Brașov, unde și-a achiziționat o casă tradițională. Experiența sa de viață în România și cunoașterea profundă a culturii și tradițiilor locale i-au permis să creeze documentare autentice și captivante, care au fost apreciate atât în țară, cât și internațional.

Documentarele sale „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania” au contribuit la punerea României pe harta turismului global, fiind difuzate inclusiv pe postul BBC World și alte canale internaționale. De-a lungul carierei sale, Charlie Ottley a primit mai multe distincții, printre care Crucea Casei Regale a României pentru documentarul „Wild Carpathia”, premiul pentru cea mai bună campanie de promovare a României la România Insider Awards, dar și premiul pentru „Cea mai importantă inițiativă în domeniul media și jurnalism” la Premiile România TopHotel.

Ministrul Economiei a punctat că întâlnirea cu Ottley a fost și un prilej de a discuta proiecte concrete pentru anul 2026, care să sprijine dezvoltarea turismului românesc și să crească vizibilitatea internațională a României. „Îi mulțumesc pentru vizită și pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbește despre România!”, a mai spus Radu Miruță.

Charlie Ottley nu se limitează doar la documentare despre peisaje și tradiții. În 2021, el a lansat, la Tulcea, documentarul „Wild Danube”, dedicat Deltei Dunării, unul dintre cele mai fragile și spectaculoase ecosisteme ale Europei. Prin proiectele sale, Ottley a atras atenția asupra importanței protejării mediului și promovării durabile a turismului.

Ce semnfică vizita lui Charlie Ottley la Ministerul Economiei

Vizita sa la Ministerul Economiei confirmă rolul său de ambasador al României, nu doar în domeniul turismului, ci și în ceea ce privește imaginea țării pe plan internațional. Colaborarea cu instituțiile statului pentru dezvoltarea unor proiecte comune reprezintă un pas important în consolidarea poziției României ca destinație atractivă și competitivă la nivel global.

Prin această întâlnire, ministrul Economiei a subliniat că implicarea personalităților internaționale, precum Charlie Ottley, în promovarea țării noastre, este un avantaj strategic și o oportunitate pentru România de a-și arăta potențialul cultural, natural și turistic într-un mod profesionist și convingător.

Astfel, colaborarea viitoare între Charlie Ottley și Ministerul Economiei promite să aducă proiecte inovatoare și vizibilitate internațională, consolidând imaginea României ca destinație de top pentru turiști și investitori.