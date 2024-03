Kalettes, leguma neobișnuită adusă în țară de un român: A fost plantată la Buzău

Un fermier din Buzău a introdus în peisajul agricol românesc o legumă neobișnuită numită „Kalettes”, o combinație între varză de Bruxelles și kale, cu proprietăți nutriționale deosebite, relatează .

Leguma extrem de nutritivă plantată la Buzău

Kalettes reprezintă o combinație creativă între varza de Bruxelles și kale, fiind concepută pentru a oferi arome dulci specifice primei și textura frunzelor caracteristice celei de-a doua.

Fermierul Daniel Toma a povestit că procesul de a început în luna martie, când semințele au fost plantate în alveole, iar apoi transplantate în câmp în luna aprilie.

Îngrijirea legumei a continuat din aprilie până în , și chiar ianuarie. Prin răbdare și dedicare, fermierul a reușit să dezvolte o plantă care fructifică pe o perioadă neobișnuit de lungă.

„Am plantat în martie, în alveole, am transplantat în aprilie în câmp şi, din aprilie până în noiembrie – decembrie am avut grijă de plantă, care fructifică pe o perioadă foarte lungă de timp. Anul acesta, am reluat ciclul. Am t-o în primăvară, prin aprilie am pus-o în pământ, și o să țină până în decembrie, chiar ianuarie”, spune Daniel Toma.

„Se consumă frunzele mici”

Daniel Toma subliniază că frunzele mici ale Kalettes sunt cele consumate, deoarece sunt mai moi, în timp ce frunzele mai mari sunt mai tari.

Deși cererea este încă scăzută, fermierul este optimist cu privire la potențialul legumei. El a mărturisit că, așa cum a avut răbdare cu sparanghelul în trecut, acum așteaptă ca chefi renumiți să pună în valoare această legumă sănătoasă și gustoasă.

„Frunzele mici se consumă, cele pe care le recoltăm de la baza tulpinii; cele mari fiind deja mai tari. Anul trecut a fost experimental, am pus un pic mai mult, dar cererea deocamdată este scăzută iar acum, în 2023, am pus mai mult pentru noi și pentru promovare. Avem răbdare cu această plantă, așa cum am avut și cu sparanghelul. Așteptăm ca domnii chefi să pună în valoare și această legumă, pentru că este foarte sănătoasă și gustoasă”, a mai spus Daniel Toma.