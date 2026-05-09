Ziua Europei a fost marcată printr-un marș urmat de o , în Piața Victoriei, la care au participat câteva sute de persoane. Majoritatea celor prezenți au fluturat steaguri și baloane în culorile UE.

Mnifestație de Ziua Europei în Piața Victoriei

Sute de persoane sunt prezente, sâmbătă seara, în la evenimentul „Un singur drum – Europa”. Participanţii la manifestația de Ziua Europei au purtat steaguri şi baloane albastre, cu stema , dar şi steaguri tricolore. Manifestația a început în cursul după-amiezii în Piaţa Universităţii, de unde participanţii au pornit în marş către Piaţa Victoriei.

Programul evenimentului include muzică, dar şi mesaje pro-europene transmise de personalităţi din diferite domenii. Marian Rădună, organizator al evenimentului, a declarat că evenimentul este dedicat sărbătoririi Europei şi nu reprezintă un protest. El a precizat că s-a dorit un moment de care să se poată bucura participanții.

„România, de când este în Uniunea Europeană, o duce bine, foarte bine. Doar că noi ne-am învăţat cu răul. Ar trebui totuşi să spunem «La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, România!». Suntem obosiţi, suntem frustraţi. O grămadă de probleme politice în România, în ultimii ani. Tensiuni între oameni divizaţi. Însă trebuie să ne mai şi bucurăm. Mă întreba cineva pentru ce protestez. Eu nu protestez azi. Eu sărbătoresc Europa. Tocmai de aceea le spun tuturor: «La mulţi ani, România! La mulţi ani, Europa!»”, a precizat organizatorul.

Perimetrul în care s-a desfășurat evenimentul include şi porţiunea de asfalt, de mari dimensiuni, pe care a fost pictat steagul Uniunii Europene.

Politicienii s-au amestecat printre participanți

Printre participanți s-au aflat și mai mulți politicieni între care ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pâşlaru, şi Oana Ţoiu, ministrul interimar de Externe. a declarat că Ziua Europei trebuie să fie, în primul rând, un moment de bucurie.

„Particip dintotdeauna la Ziua Europei, de 9 mai. E o zi foarte importantă pentru ţara noastră. România e o ţară profund pro-europeană în primul rând prin cetăţenii săi. (…) Este o zi plină de bucurie, a proiectului european, chiar dacă, sigur, există şi îngrijorarea momentului politic complicat în care e România”, a spus Ţoiu.