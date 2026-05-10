La câteva zile după căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a apărut în public la Oradea și a atras imediat atenția celor prezenți. Vizita premierului interimar la un eveniment al comunității maghiare s-a transformat rapid într-un moment comentat intens în mediul online, după ce mai mulți participanți l-au întâmpinat cu aplauze.

Cum a fost surprins Ilie Bolojan în Cetatea Oradea

Momentul a avut loc vineri seară, în Cetatea Oradea, unde Ilie Bolojan a participat la „Majális”, eveniment organizat în cadrul Festum Varadinum. Premierul interimar a fost surprins ieșind din restaurantul Corsarul, situat în interiorul cetății, alături de partenera sa, Ioana.

În imaginile filmate de un orădean și publicate ulterior pe , pe fundal se aud aplauzele celor aflați în zonă. salută discret, printr-o înclinare a capului, zâmbește și își continuă drumul, în apropiere fiind observat și un agent SPP.

Ce mesaj a însoțit filmarea devenită virală

Clipul a fost distribuit pe rețelele sociale împreună cu un mesaj care a atras imediat reacții. „Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură mai rar. Respect Ilie Bolojan!”, a scris autorul filmării.

Imaginile au circulat rapid online, iar reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales în contextul tensionat creat după schimbările recente din scena politică.

Martorii prezenți la eveniment spun că reacția publicului nu a fost una întâmplătoare și că momentul s-a repetat de două ori.

Ce spun oamenii care au fost acolo

Dacian Meza, comerciant prezent în Cetatea Oradea la un stand amplasat în apropierea restaurantului, a confirmat autenticitatea filmării. El a declarat că premierul interimar a fost primit cu aplauze atât la sosire, cât și în momentul plecării.

„Când a venit spre restaurant, n-am apucat să filmez, pentru că am rămas blocat. Nu-mi venea să cred. A fost aplaudat de oamenii veniți la festivalul comunității maghiare”, a spus orădeanul.

„Nu era început concertul de la scena mare”, a precizat Dacian Meza.

Unde și-a continuat Bolojan agenda publică

După apariția de la Oradea, Ilie Bolojan și-a continuat programul oficial și sâmbătă, când a vizitat Institutul Inimii din Târgu Mureș. Acolo urmează să fie construită, prin finanțare PNRR, o nouă clădire destinată pacienților cu afecțiuni cardiovasculare severe, scrie Antena3.