B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, primit cu aplauze la Oradea la câteva zile după moțiunea de cenzură. Cum a reacționat premierul interimar în Cetatea Oradea (VIDEO)

Ilie Bolojan, primit cu aplauze la Oradea la câteva zile după moțiunea de cenzură. Cum a reacționat premierul interimar în Cetatea Oradea (VIDEO)

B1.ro
10 mai 2026, 13:40
Ilie Bolojan, primit cu aplauze la Oradea la câteva zile după moțiunea de cenzură. Cum a reacționat premierul interimar în Cetatea Oradea (VIDEO)
Ilie Bolojan apare ieșind din restaurantul Corsarul, aflat în interiorul Cetății Oradea, alături de partenera sa, Ioana. Captură video: Facebook/Dacian Meza
Cuprins
  1. Cum a fost surprins Ilie Bolojan în Cetatea Oradea
  2. Ce mesaj a însoțit filmarea devenită virală
  3. Ce spun oamenii care au fost acolo
  4. Unde și-a continuat Bolojan agenda publică

La câteva zile după căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a apărut în public la Oradea și a atras imediat atenția celor prezenți. Vizita premierului interimar la un eveniment al comunității maghiare s-a transformat rapid într-un moment comentat intens în mediul online, după ce mai mulți participanți l-au întâmpinat cu aplauze.

Cum a fost surprins Ilie Bolojan în Cetatea Oradea

Momentul a avut loc vineri seară, în Cetatea Oradea, unde Ilie Bolojan a participat la „Majális”, eveniment organizat în cadrul Festum Varadinum. Premierul interimar a fost surprins ieșind din restaurantul Corsarul, situat în interiorul cetății, alături de partenera sa, Ioana.

În imaginile filmate de un orădean și publicate ulterior pe Facebook, pe fundal se aud aplauzele celor aflați în zonă. Bolojan salută discret, printr-o înclinare a capului, zâmbește și își continuă drumul, în apropiere fiind observat și un agent SPP.

Ce mesaj a însoțit filmarea devenită virală

Clipul a fost distribuit pe rețelele sociale împreună cu un mesaj care a atras imediat reacții. „Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură mai rar. Respect Ilie Bolojan!”, a scris autorul filmării.

Imaginile au circulat rapid online, iar reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales în contextul tensionat creat după schimbările recente din scena politică.

Martorii prezenți la eveniment spun că reacția publicului nu a fost una întâmplătoare și că momentul s-a repetat de două ori.

Ce spun oamenii care au fost acolo

Dacian Meza, comerciant prezent în Cetatea Oradea la un stand amplasat în apropierea restaurantului, a confirmat autenticitatea filmării. El a declarat că premierul interimar a fost primit cu aplauze atât la sosire, cât și în momentul plecării.

„Când a venit spre restaurant, n-am apucat să filmez, pentru că am rămas blocat. Nu-mi venea să cred. A fost aplaudat de oamenii veniți la festivalul comunității maghiare”, a spus orădeanul.

„Nu era început concertul de la scena mare”, a precizat Dacian Meza.

Unde și-a continuat Bolojan agenda publică

După apariția de la Oradea, Ilie Bolojan și-a continuat programul oficial și sâmbătă, când a vizitat Institutul Inimii din Târgu Mureș. Acolo urmează să fie construită, prin finanțare PNRR, o nouă clădire destinată pacienților cu afecțiuni cardiovasculare severe, scrie Antena3.

Tags:
Citește și...
Surse: Nicușor Dan ar putea propune un nou premier săptămâna viitoare. Ce variante de guvern sunt luate acum în calcul
Politică
Surse: Nicușor Dan ar putea propune un nou premier săptămâna viitoare. Ce variante de guvern sunt luate acum în calcul
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”
Politică
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”
Criză guvernamentală în Danemarca. Ministrul apărării desemnat să formeze un guvern de centru-dreapta
Politică
Criză guvernamentală în Danemarca. Ministrul apărării desemnat să formeze un guvern de centru-dreapta
Mesajul lui Nicușor Dan comentat în presa internațională. Cum apreciază „Le Monde” declarațiile prezidențiale
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan comentat în presa internațională. Cum apreciază „Le Monde” declarațiile prezidențiale
Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Ce mesaj a transmis Guvernul de Ziua Europei
Politică
Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Ce mesaj a transmis Guvernul de Ziua Europei
Nicușor Dan prezintă concluziile consultărilor de la Cotroceni. Cum arată scenariile discutate pentru viitorul guvern
Politică
Nicușor Dan prezintă concluziile consultărilor de la Cotroceni. Cum arată scenariile discutate pentru viitorul guvern
Mesaj ferm de la Cotroceni de Ziua Europei, cu laude și critici pentru Bruxelles. Ce spune Nicușor Dan despre greșelile Europei (VIDEO)
Politică
Mesaj ferm de la Cotroceni de Ziua Europei, cu laude și critici pentru Bruxelles. Ce spune Nicușor Dan despre greșelile Europei (VIDEO)
Mesaj ferm transmis de Ilie Bolojan pe 9 mai despre Europa și direcția țării. Ce spune despre alegerea pe care România trebuie să o apere
Politică
Mesaj ferm transmis de Ilie Bolojan pe 9 mai despre Europa și direcția țării. Ce spune despre alegerea pe care România trebuie să o apere
Câți bani din PNRR a pierdut, de fapt, România. Oana Gheorghiu a publicat cronologia deciziilor: „Cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența”
Politică
Câți bani din PNRR a pierdut, de fapt, România. Oana Gheorghiu a publicat cronologia deciziilor: „Cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența”
Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
Ultima oră
14:15 - Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
13:09 - Nava de croazieră MV Hondius a ancorat în apropiere de Tenerife pentru evacuarea pasagerilor. Cum sunt gestionate persoanele aflate la bord și cazurile medicale
12:29 - Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit
11:38 - Surse: Nicușor Dan ar putea propune un nou premier săptămâna viitoare. Ce variante de guvern sunt luate acum în calcul
10:56 - Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”
10:21 - Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
09:51 - Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
09:19 - Un rubin de 11.000 de carate a fost descoperit în Myanmar. Unde a fost găsită piatra uriașă și cine controlează acum regiunea (FOTO)
08:41 - Ziua Tatălui 2026 aduce în prim-plan rolul esențial al taților în familie. Cum a început tradiția care astăzi este celebrată în zeci de țări
23:58 - Manifestație de Ziua Europei în Piața Victoriei. Sute de persoane au fluturat steagurile UE