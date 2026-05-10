Acasa » Externe » Un rubin de 11.000 de carate a fost descoperit în Myanmar. Unde a fost găsită piatra uriașă și cine controlează acum regiunea (FOTO)

Iulia Petcu
10 mai 2026, 09:19
sursa: Myanmar Military True News Information Team via AP Photo
Cuprins
  1. Unde a fost găsit rubinul
  2. Ce face această piatră mai valoroasă decât alte descoperiri similare
  3. Cum a ajuns industria rubinelor legată de conflictul intern
  4. Cine controlează astăzi regiunea în care a fost făcută descoperirea

Un rubin uriaș descoperit în Myanmar atrage atenția lumii, însă povestea pietrei depășește cu mult dimensiunea impresionantă a descoperirii. În spatele noii descoperiri se află o industrie strategică, miliarde de dolari și un conflict intern care continuă să modeleze economia țării.

Unde a fost găsit rubinul

Minerii din Myanmar au scos la suprafață un rubin brut de proporții rare, considerat al doilea ca greutate descoperit vreodată în această țară din sud-estul Asiei. Presa de stat a anunțat că piatra cântărește aproximativ 11.000 de carate, echivalentul a 2,2 kilograme, potrivit de AP.

Descoperirea a avut loc în apropierea orașului Mogok, din regiunea Mandalay, zona care concentrează de decenii cea mai profitabilă parte a industriei miniere locale. Potrivit publicației de stat Global New Light of Myanmar, rubinul a fost găsit la mijlocul lunii aprilie, imediat după festivalul tradițional de Anul Nou.

Ce face această piatră mai valoroasă decât alte descoperiri similare

Deși noul rubin are aproape jumătate din greutatea unei pietre de 21.450 de carate descoperite în anul 1996, specialiștii locali îl consideră mai valoros. Explicația nu ține de dimensiune, ci mai ales de calitatea materialului extras.

Piatra este descrisă ca având o nuanță roșu-violet, completată de reflexe gălbui, transparență moderată și o suprafață care reflectă puternic lumina. Gradul de culoare este considerat unul superior, un detaliu care poate influența decisiv valoarea comercială.

Myanmar rămâne una dintre cele mai importante surse de rubine la nivel mondial, cu estimări care indică faptul că produce până la 90% din piața globală.

Cum a ajuns industria rubinelor legată de conflictul intern

Comerțul cu pietre prețioase reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit pentru Myanmar, atât prin canale oficiale, cât și prin rețele ilegale. Organizații pentru drepturile omului, inclusiv grupul britanic Global Witness, au cerut în repetate rânduri companiilor de bijuterii să evite achizițiile din această țară, relatează Antena3.

Criticii susțin că exploatarea rubinelor a finanțat timp de decenii structurile militare care au dominat viața politică internă. În acest context, președintele Min Aung Hlaing și membrii cabinetului său au analizat recent rubinul gigantic în capitala Naypyitaw.

Cine controlează astăzi regiunea în care a fost făcută descoperirea

Zona Mogok rămâne una dintre cele mai instabile regiuni miniere din Myanmar, după ani întregi de confruntări armate între armată și grupările etnice. În iulie 2024, Armata de Eliberare Națională Ta’ang a preluat controlul asupra regiunii și asupra exploatărilor locale.

Controlul asupra minelor a revenit ulterior armatei din Myanmar, în urma unui acord de încetare a focului mediat de China, încheiat la finalul anului trecut.

