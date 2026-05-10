Un cutremur slab a fost înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică în zona seismică Vrancea, confirmând activitatea tectonică obișnuită din această regiune. Seismul a avut loc în județul Buzău și a fost monitorizat de specialiștii în fizica pământului.

Unde și când s-a produs seismul

Evenimentul s-a produs la ora 01:50, având o magnitudine de 3,6 pe scara Richter. Potrivit , cutremurul a avut o intensitate redusă și a fost resimțit slab la suprafață.

Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 130 de kilometri, ceea ce a contribuit la diminuarea efectelor resimțite la nivelul solului. Epicentrul a fost localizat într-o zonă apropiată de mai multe orașe importante din centrul și estul țării, relatează Adevărul.

Ce orașe s-au aflat în apropierea epicentrului

Zona afectată de proximitatea epicentrului include localități precum Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău și Ploiești, dar și Focșani și Târgoviște. Distanțele față de aceste orașe variază între aproximativ 50 și 80 de kilometri.

Deși a fost un de mică intensitate, autoritățile continuă monitorizarea activității seismice din regiune, cunoscută pentru frecvența ridicată a mișcărilor tectonice.

Cum arată activitatea seismică din ultimele luni

De la începutul lunii mai, România a înregistrat șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6. Activitatea seismică rămâne relativ constantă, fără evenimente majore în această perioadă.

Cel mai puternic cutremur din 2026 s-a produs pe 26 februarie, tot în zona Vrancea, având o magnitudine de 4,5 pe scara Richter, fără a provoca pagube semnificative.