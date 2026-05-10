B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)

Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)

Iulia Petcu
10 mai 2026, 09:51
Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
sursa foto: ISU Vaslui
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în comuna Dodești
  2. Ce spun autoritățile despre amploarea situației

O alunecare de teren produsă sâmbătă în județul Vaslui a creat probleme serioase în comuna Dodești. Trei locuințe au rămas fără acces direct, alimentarea cu apă a fost întreruptă, iar autoritățile locale au început imediat evaluarea zonei afectate.

Ce s-a întâmplat în comuna Dodești

Incidentul s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, într-o zonă din comuna Dodești, unde terenul a cedat pe o suprafață importantă. Fenomenul a afectat rapid infrastructura locală și a complicat accesul către mai multe gospodării.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a confirmat că trei locuințe au rămas izolate în urma alunecării, în timp ce rețeaua locală de apă nu mai funcționează. În același timp, drumul care asigură accesul în localitate a suferit degradări importante, scrie Ziare.com.

Ce spun autoritățile despre amploarea situației

Reprezentanții ISU Vaslui au transmis detalii despre intervenția aflată în desfășurare și despre efectele produse în urma alunecării. „În urma unei informări primite din partea primarului comunei Dodești, s-a semnalat producerea unei alunecări de teren pe raza localității Dodești, fenomenul afectând o zonă cu o diferență de nivel de aproximativ 10-15 metri.”

„Ca urmare a evenimentului, trei locuințe au rămas izolate, alimentarea cu apă a localității este întreruptă și drumul de acces în localitate a fost afectat. Nu au fost înregistrate victime”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Viceprimarul comunei, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, se află deja în zona afectată și analizează măsurile care trebuie aplicate. Spre Dodești se deplasează și șeful Grupei Operative din cadrul ISU Vaslui, pentru o evaluare completă a situației.

Tags:
Citește și...
Ziua Tatălui 2026 aduce în prim-plan rolul esențial al taților în familie. Cum a început tradiția care astăzi este celebrată în zeci de țări
Eveniment
Ziua Tatălui 2026 aduce în prim-plan rolul esențial al taților în familie. Cum a început tradiția care astăzi este celebrată în zeci de țări
Manifestație de Ziua Europei în Piața Victoriei. Sute de persoane au fluturat steagurile UE
Eveniment
Manifestație de Ziua Europei în Piața Victoriei. Sute de persoane au fluturat steagurile UE
A murit actorul Ioan Isaiu. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări. Mesaj emoționant transmis de partenera sa din telenovela Secretul Mariei UPDATE
Eveniment
A murit actorul Ioan Isaiu. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări. Mesaj emoționant transmis de partenera sa din telenovela Secretul Mariei UPDATE
Moment simbolic pentru Cristi Chivu și Inter Milan la Vatican. Cum a decurs întâlnirea lui echipei cu Papa Leon al XIV-lea (GALERIE FOTO)
Eveniment
Moment simbolic pentru Cristi Chivu și Inter Milan la Vatican. Cum a decurs întâlnirea lui echipei cu Papa Leon al XIV-lea (GALERIE FOTO)
Poluarea apelor subterane în Europa ridică semne de alarmă. Unde se situează România în clasamentul calității apei
Eveniment
Poluarea apelor subterane în Europa ridică semne de alarmă. Unde se situează România în clasamentul calității apei
Peste 800 de elevi au adus Europa în curtea Colegiului Ion Creangă din București. Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară (VIDEO)
Eveniment
Peste 800 de elevi au adus Europa în curtea Colegiului Ion Creangă din București. Cum a devenit Ziua Europei mai mult decât o simplă sărbătoare școlară (VIDEO)
OMS confirmă șase cazuri de hantavirus. Ce spun experții despre originea cazurilor și valul de conspirații
Eveniment
OMS confirmă șase cazuri de hantavirus. Ce spun experții despre originea cazurilor și valul de conspirații
Mii de oameni sunt așteptați în centrul Capitalei la marșul „Un singur drum – Europa”. Cum se va desfășura manifestația organizată de Ziua Europei
Eveniment
Mii de oameni sunt așteptați în centrul Capitalei la marșul „Un singur drum – Europa”. Cum se va desfășura manifestația organizată de Ziua Europei
MApN rescrie regulile pentru rezerviștii voluntari și reduce drastic vârsta de recrutare. Cum se schimbă accesul în rezerva militară din România
Eveniment
MApN rescrie regulile pentru rezerviștii voluntari și reduce drastic vârsta de recrutare. Cum se schimbă accesul în rezerva militară din România
Ce se întâmplă cu blocul care a explodat în Rahova. Ciprian Ciucu, anunț important pentru locatari
Eveniment
Ce se întâmplă cu blocul care a explodat în Rahova. Ciprian Ciucu, anunț important pentru locatari
Ultima oră
09:19 - Un rubin de 11.000 de carate a fost descoperit în Myanmar. Unde a fost găsită piatra uriașă și cine controlează acum regiunea (FOTO)
08:41 - Ziua Tatălui 2026 aduce în prim-plan rolul esențial al taților în familie. Cum a început tradiția care astăzi este celebrată în zeci de țări
23:58 - Manifestație de Ziua Europei în Piața Victoriei. Sute de persoane au fluturat steagurile UE
23:38 - Universitatea Cluj se menține în lupta pentru titlu. Victorie la limită cu Rapid (1-0)
23:12 - Preambul la finala Cupei Italiei. Inter Milano a făcut spectacol cu Lazio (0-3) (VIDEO)
22:47 - Criză guvernamentală în Danemarca. Ministrul apărării desemnat să formeze un guvern de centru-dreapta
22:23 - Rusia a atacat Ucraina în ziua armistițiului. Replica ucrainenilor nu s-a lăsat așteptată
22:03 - Mesajul lui Nicușor Dan comentat în presa internațională. Cum apreciază „Le Monde” declarațiile prezidențiale
21:19 - Cunoscut jucător de fotbal jefuit în propria casă. Jan Bednarek a fost amenințat cu un cuțit jefuitori
20:57 - A murit actorul Ioan Isaiu. Tragedia s-a petrecut în timpul unor filmări. Mesaj emoționant transmis de partenera sa din telenovela Secretul Mariei UPDATE