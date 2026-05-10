Negocierile pentru formarea unui nou Executiv intră într-o etapă decisivă, iar la Palatul Cotroceni se discută deja mai multe formule politice. După căderea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan încearcă să construiască rapid o majoritate care să închidă criza politică și să readucă stabilitatea în administrație.

Când ar putea veni propunerea pentru funcția de premier

Surse politice susțin că președintele ar putea prezenta, la finalul săptămânii viitoare, un nume pentru funcția de prim-ministru, raportează . Momentul ar veni după Summitul B9 și după o nouă rundă de discuții cu liderii formațiunilor din fosta coaliție.

Consultările informale au început deja la Cotroceni, însă șeful statului are nevoie de un acord politic mai larg înaintea desemnării oficiale. Din punct de vedere constituțional, în lipsa unui partid care să dețină majoritatea absolută, președintele trebuie să consulte toate partidele parlamentare.

Ce formule de guvern sunt analizate la Cotroceni

Pe masa negocierilor se află mai multe scenarii, de la refacerea unei majorități parlamentare până la instalarea unui cabinet cu susținere limitată. În discuție apare inclusiv varianta unui guvern minoritar sau a unei formule de tranziție.

Un astfel de executiv ar urma să funcționeze pe o perioadă clar delimitată și să gestioneze câteva obiective considerate esențiale. Ideea a fost evocată public și de liderul UDMR, Kelemen Hunor, după consultările informale de la Palatul Cotroceni.

Printre prioritățile viitorului cabinet se numără pregătirea bugetului pentru anul 2027, menținerea direcției economice actuale și controlul deficitului bugetar în limitele asumate în relația cu Uniunea Europeană.

Ce mesaj transmite Nicușor Dan după primele consultări

După întâlnirile cu reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, președintele a transmis că negocierile merg înainte și că există puncte comune. Nicușor Dan a declarat că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un „termen rezonabil”.

Șeful statului a explicat că partidele consultate împărtășesc aceleași direcții majore în ceea ce privește politica externă și stabilitatea economică. În paralel, discuțiile nu se concentrează doar pe numele viitorului premier, ci și pe arhitectura politică necesară votului din Parlament.

Cum s-a ajuns la actuala criză politică

Actuala perioadă de instabilitate a început marți, 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Până la formarea unei noi majorități, Executivul funcționează interimar și are competențe limitate, ceea ce crește presiunea asupra negocierilor politice.