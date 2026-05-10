Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene

10 mai 2026, 10:21
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Unde sunt așteptate cele mai importante cantități de ploaie
  2. Cum va evolua vremea în restul țării
  3. Ce avertizări speciale au fost emise pentru trafic și Capitală

Vremea schimbă ritmul în mai multe regiuni ale țării chiar la finalul săptămânii, iar meteorologii anunță ploi, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Pentru ziua de 10 mai, specialiștii au emis avertizări care vizează atât precipitații importante, cât și fenomene care pot reduce vizibilitatea în trafic.

Unde sunt așteptate cele mai importante cantități de ploaie

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru duminică o atenționare de Cod galben care vizează nordul și vestul Moldovei, dar și zone din Carpații Orientali. Specialiștii spun că instabilitatea atmosferică va crește treptat pe parcursul zilei, mai ales în aceste regiuni.

Meteorologii avertizează că ploile pot deveni consistente, iar cantitățile de apă acumulate pot crea probleme pe arii restrânse. „În nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali vor fi averse ce vor acumula cantități de apă de 20…40 l/mp”, transmite ANM.

Cum va evolua vremea în restul țării

Prognoza arată temperaturi apropiate de normalul perioadei în estul și sud-estul țării, în timp ce restul regiunilor vor avea valori ușor peste mediile climatologice. Cerul va rămâne variabil în prima parte a zilei, însă ploile își vor face apariția local, în special în jumătatea estică.

După-amiaza și spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane și submontane, dar și local în Moldova, Muntenia și Transilvania. Pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 15 sau chiar 20 de litri pe metrul pătrat, iar condițiile pot favoriza apariția grindinei.

„Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în sudul Banatului, în timp ce minimele vor coborî până la 3 grade în estul Transilvaniei și vor urca până la 15 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață”, susțin meteorologii.

Ce avertizări speciale au fost emise pentru trafic și Capitală

ANM a emis și o avertizare nowcasting de Cod galben pentru ceață densă în județul Mureș, valabilă între orele 10:00 și 11:00. Vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, în mai multe localități din zonă.

Și în București vremea rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare, posibile ploi slabe dimineața și averse scurte în a doua parte a zilei. Maxima va ajunge în jurul valorii de 22 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 10 și 13 grade.

