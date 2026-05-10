Ziua Tatălui, marcată pe 10 mai, readuce în atenție rolul pe care tații îl joacă în viața de familie, în educația copiilor și în echilibrul dintre responsabilitate și afecțiune. Deși astăzi pare o sărbătoare firească, drumul până la recunoașterea oficială a fost unul lung, iar povestea acestei zile începe la mii de kilometri distanță de România.

Cum a apărut ideea unei zile dedicate taților

Conceptul unei sărbători dedicate figurii paterne a prins contur la începutul secolului trecut, în Statele Unite ale Americii, într-o perioadă în care rolul tatălui începea să fie privit și dintr-o perspectivă socială, nu doar familială. Inițiativa i-a aparținut Sonorei Smart Dodd, o femeie din statul Washington care și-a dorit să își onoreze pentru sacrificiile făcute după ce a rămas văduv.

Bărbatul, veteran al Războiului Civil American, și-a crescut singur cei șase copii, iar această experiență a convins-o pe Sonora că și tații merită o zi specială. Inspirată de succesul Zilei Mamei, ea a susținut public ideea unei sărbători similare.

Prima celebrare oficială a avut loc pe 19 iunie 1910, în orașul Spokane, iar acel moment este considerat începutul unei tradiții care avea să depășească rapid granițele Statelor Unite.

Când a devenit sărbătoarea recunoscută oficial

Deși popularitatea evenimentului a crescut constant de la un deceniu la altul, recunoașterea oficială la nivel național a venit mult mai târziu. Abia în anul 1972, președintele Richard Nixon a semnat proclamația prin care Ziua Tatălui a devenit sărbătoare oficială în Statele Unite.

De atunci, americanii o celebrează anual în a treia duminică din luna iunie, iar modelul a fost preluat ulterior de numeroase alte state.

Ce semnificație are această zi

Dincolo de cadouri sau reuniuni de familie, Ziua Tatălui scoate în evidență contribuția pe care figura paternă o are în dezvoltarea emoțională, socială și educațională a copiilor. Sărbătoarea pune accent pe implicare, responsabilitate și pe ideea unui parteneriat echilibrat între cei doi părinți.

Separarea Zilei Mamei de Ziua Tatălui are și o puternică valoare simbolică, pentru că evidențiază contribuția distinctă a fiecărui părinte în viața .

Cum a fost introdusă Ziua Tatălui în România

În România, această zi a fost recunoscută oficial în anul 2009, după un demers inițiat de Alianța Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor, susținută de șapte parlamentari. Scopul principal a fost promovarea implicării active a ambilor părinți în creșterea și educarea copiilor.

Conform , Ziua Tatălui este celebrată în a doua duminică din luna mai, la o săptămână după Ziua Mamei, relatează Digi24. Stabilirea acestei date are legătură și cu apropierea de Ziua Internațională a Familiei, marcată anual pe 15 mai.

Cum este celebrată în diferite colțuri ale lumii

Data diferă de la o țară la alta, în funcție de tradiții și obiceiuri locale. State precum Statele Unite, Canada sau Marea Britanie marchează evenimentul în iunie, în timp ce Australia și Noua Zeelandă îl celebrează în septembrie.

În Brazilia, Ziua Tatălui este sărbătorită în august, iar în multe alte state această zi a devenit un moment dedicat recunoștinței, întâlnirilor de familie și aprecierii rolului esențial pe care tații îl au în formarea generațiilor următoare.