Situația de pe MV Hondius a mobilizat autoritățile sanitare și de securitate din Spania și mai multe state europene. Pasagerii urmează să fie debarcați și transferați rapid către aeroport pentru repatriere.

Cum s-a desfășurat intervenția în Tenerife

Nava MV Hondius a ancorat la mai puțin de o milă de infrastructura portuară din Tenerife, după confirmarea unui . De acolo, a fost organizată evacuarea controlată a pasagerilor și transferul lor către aeroportul Tenerife Sud, de unde urmează să fie repatriați.

Debarcarea a început în mod eșalonat, în condiții stricte de siguranță, pasagerii fiind transportați pe uscat și apoi redirecționați către zborurile internaționale. Operațiunea a fost planificată pentru a limita orice risc suplimentar de expunere. Autoritățile spaniole au mobilizat un dispozitiv extins de securitate și intervenție, format din 358 de persoane, incluzând ofițeri ai Gărzii Civile și ai Poliției Naționale. Aceștia acționează în coordonare cu Ministerul Sănătății pentru a asigura evacuarea în condiții controlate.

Pasagerii spanioli au fost direcționați către Spitalul Gómez Ulla din Madrid, unde vor intra în carantină. Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a precizat că „vor efectua operaţiuni de securitate în colaborare cu Ministerul Sănătăţii”, subliniind caracterul complex al intervenției.

Cum sunt gestionați pasagerii și cazurile medicale

Persoanele aflate la bord au fost evaluate medical, iar toți pasagerii sunt tratați drept „contacte cu risc ridicat” și vor rămâne sub supraveghere timp de 42 de zile. Varianta detectată, hantavirusul Andes, are capacitatea de transmitere interumană, ceea ce a amplificat măsurile de precauție la nivel internațional.

„Chiar dacă toţi sunt asimptomatici în acest stadiu, toţi pasagerii aflaţi în prezent la bordul navei MV Hondius (…) vor trebui să fie ţinuţi sub supraveghere timp de 42 de zile", a precizat prin reprezentanta Maria Van Kerkhove.

Ce se știe despre focarul de hantavirus

Potrivit , au fost confirmate șase cazuri din opt suspecte, inclusiv trei decese. Virusul este cunoscut, dar rar, și poate provoca forme severe de boală respiratorie acută.

Tulpina identificată la bord, hantavirusul Andes, are particularitatea de a se transmite de la om la om, ceea ce a amplificat îngrijorările. Autoritățile sanitare din mai multe țări lucrează la identificarea tuturor contacților pentru testare și izolare preventivă.