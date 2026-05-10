Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”

Iulia Petcu
10 mai 2026, 10:56
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Ilie Bolojan de Ziua Independenței
  2. Cum a legat premierul trecutul de liderii care au construit România modernă
  3. Ce spune Ilie Bolojan despre provocările României de astăzi

Ziua de 10 Mai, una dintre cele mai importante date din istoria României moderne, a fost marcată anul acesta și printr-un mesaj cu puternică încărcătură politică transmis de premierul Ilie Bolojan. În mesajul publicat pe rețelele sociale, șeful Guvernului a vorbit despre semnificația independenței câștigate în 1877, dar și despre provocările pe care România le are astăzi, de la reforma administrației până la recâștigarea încrederii publice.

Ce mesaj a transmis Ilie Bolojan de Ziua Independenței

Premierul a ales să marcheze 10 Mai printr-o postare în care a pus accent pe momentul istoric care a schimbat definitiv parcursul țării. Bolojan a descris această dată drept clipa în care România „a făcut un pas decisiv”, asumându-și fără echivoc statutul de stat independent.

În mesajul său, acesta a amintit și de contextul anului 1877, evocând curajul generației care a făcut posibilă proclamarea independenței. „10 Mai – Ziua Independenței Naționale a României. Este data la care România a făcut un pas decisiv: și-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent”, a transmis premierul.

Cum a legat premierul trecutul de liderii care au construit România modernă

În continuarea mesajului, Ilie Bolojan a făcut referire la două dintre cele mai importante figuri ale epocii, Mihail Kogălniceanu și Carol I, despre care spune că au avut curajul și viziunea necesare pentru a schimba destinul țării.

„În 1877, prin curajul și viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu și Carol I, România și-a proclamat independența și a demonstrat, pe câmpul de luptă, că libertatea se câștigă și se apără. Atunci au fost puse bazele unui stat modern și funcțional”, a scris Bolojan.

Mesajul vine într-un moment în care tema identității naționale și a modernizării statului revine frecvent în discursul public, mai ales în contextul presiunilor economice și administrative din ultimii ani.

Ce spune Ilie Bolojan despre provocările României de astăzi

După referințele istorice, premierul a mutat discuția spre prezent și a susținut că miza actuală este capacitatea instituțiilor de a funcționa mai eficient și mai corect pentru cetățeni.

„România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului, prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor”, a transmis acesta.

În final, Ilie Bolojan a făcut apel la muncă, seriozitate și decizii asumate, subliniind că și generația actuală are responsabilitatea de a duce România mai departe.

