Klaus Iohannis, alocuțiune de Ziua Marinei: Fără o armată puternică, România nu își poate menține statutul de membru NATO important (VIDEO)

Klaus Iohannis a ținut un discurs, duminică, cu ocazia Zilei Marinei. Președintele a subliniat necesitatea unei armate moderne și puternice pentru menținerea statutului de membru NATO important și asigurarea securității regionale.

„Apărarea și protejarea românilor, spiritul de sacrificiu, devotamentul, profesionalismul, acestea sunt cele mai importante calități ale marinarilor noștri.

Din păcate, din cauza pandemiei de COVID-19, nici în acest an nu pot avea loc festivitățile cu care eram obișnuiți. Exista o singură cale de a reveni la normalitate, vaccinarea. Cu cât va creşte numărul persoanelor imunizate, cu atât vom putea stopa pandemia. Să fim în continuare atenți pentru a ne proteja atât pe noi cât şi pe care dragi. La mulţi ani tuturor şi un gând de recunoştinţă eroilor care nu mai sunt printre noi.

Regiunea Mării Negre a căpătat, în ultimii ani, un rol din ce în ce mai semnificativ. Am acţionat cu hotărâre pentru recunoașterea zonei Mării Negre drept una de intens major pentru întreaga comunitate euroatlantică. Am reușit astfel consolidarea securității regionale. Relevanța strategică a zonei Mării Negre este astăzi o certidudine. O dovedesc și proiectele regionale, cum ar fi B9 sau Inițiativa celor Trei Mări și evoluează cu succes.

Sunt în continuare provocări de securitate, militare și non-militare, convenționale, dar și hibride și cibernetice, motiv pentru care se impune un angajament sporit pentru întărirea securității și creșterea rezilienței naționale.

Ne-am asumat această sarcină împreună cu ceilalți aliați NATO. Securitatea naţională şi Siguranța cetățenilor romani sunt vectorii prioritari care ghidează atât poziţionarea noastră strategică cât și efortul armatei româniei.

O armată modernă înseamnă o armată cu forțe navale bine instruite, dotate cu tehnică de ultimă generație și capabile să răspundă cu succes oricăror provocări. S-au făcut progrese importante în ultimii ani și mă refer la programul retehnologizării de coastă.

Fără o armată puternică, România nu își poate menține statutul de membru NATO important şi actor important în planul securității regionale.

Apreciez în mod deosebit felul în care ați adaptat activitățile specifice la noul context securitar, astfel încât să îndepliniți, cu dăruire, misiunile primite, precum și angajamentele asumate față de organizațiile internaționale și partenerii străini.

Vă felicit pentru profesionalismul demonstrat pe parcursul numeroaselor exerciții multinaționale și operații de anvergură, desfășurate în Marea Neagră și în Marea Mediterană, în care Forțele Navale române au fost implicate pe parcursul acestui an.

Salut, pe această cale, contribuţia Forţelor Navale Române la dezvoltarea climatului regional de securitate, pe flancul sudic şi estic al Alianţei Nord-Atlantice, și rezultatele deosebite obținute în timpul asigurării de către o navă românească, pentru prima dată în istoria militară naţională, a conducerii unei grupări navale permanente a NATO, care a desfășurat misiuni în Marea Neagră și în Marea Mediterană.

Totodată, în semn de recunoaștere și apreciere pentru modul de îndeplinire a misiunilor asumate, am acordat astăzi, 15 august, drapelul de luptă Direcției Hidrografice Maritime și Flotilei 56 Fregate și am decorat cu ordine și medalii ofițeri și amirali din această categorie de forțe”, a declarat șeful statului.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE