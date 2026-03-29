Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu

Iulia Petcu
29 mart. 2026, 14:03
sursa foto: romaniatv.net/Klaus Iohannis
Cuprins
  1. Cum a avut loc apariția publică la slujba religioasă
  2. Klaus Iohannis, vizat de un dosar deschis de ANAF
  3. Ce susțin autoritățile fiscale despre acest caz

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost surprins recent într-o apariție publică discretă, participând la slujba de Florii catolice. Prezența sa vine după o perioadă lungă în care a evitat expunerea publică și interacțiunea cu presa.

Cum a avut loc apariția publică la slujba religioasă

Klaus Iohannis a participat la slujba de Florii organizată la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”, fiind însoțit de soția sa, Carmen Iohannis. Cei doi au ales o intrare secundară în lăcașul de cult, evitând astfel contactul direct cu publicul și jurnaliștii prezenți.

Deși a fost observat de credincioși și de echipele de presă, fostul șef al statului nu a oferit declarații și nu a interacționat cu cei din jur. „A venit însoțit de soția sa și au intrat pe ușa secundară a lăcașului de cult”, au spus enoriaşii.

Această apariție este una dintre puținele din ultimele luni, perioadă în care Klaus Iohannis a preferat să rămână în afara spațiului public. Prezențele sale au fost limitate la contexte informale, fără expunere mediatică semnificativă.

Klaus Iohannis, vizat de un dosar deschis de ANAF

În paralel cu această apariție, fostul președinte este implicat într-un dosar deschis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care vizează recuperarea unor sume considerate datorate statului. Cauza are legătură cu utilizarea unui imobil situat în municipiul Sibiu.

Procesul a fost mutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Alba Iulia. „Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă”, este soluţia pronunţată marţi, 10 februarie 2026, de către un complet de la Curtea de Apel Alba Iulia.

Dosarul include pretenții privind lipsa de folosință a unei cote din imobil, dar și acuzații de îmbogățire fără justă cauză. În același timp, solicitările ANAF privind instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor au fost respinse anterior de instanțe.

Ce susțin autoritățile fiscale despre acest caz

Reprezentanții ANAF susțin că acțiunea în instanță face parte dintr-un demers mai amplu de recuperare a unor sume rezultate din utilizarea proprietății respective. Instituția invocă proceduri legale prin care statul a dobândit drepturi asupra unei părți din imobil, relatează Capital.

Autoritățile au preluat o cotă din proprietate în baza unei moșteniri vacante, iar ulterior au inițiat acțiuni pentru administrarea bunului. În acest context, procesul urmărește stabilirea eventualelor prejudicii și recuperarea sumelor considerate datorate.

