Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri explozive: „Am fost șocată". Ce i s-ar fi cerut

Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri explozive: „Am fost șocată”. Ce i s-ar fi cerut

Ana Maria
18 mai 2026, 12:47
Sursa Foto: Facebook/Laura Codruța Kovesi
Cuprins
  1. Dezvăluiri care zguduie Bruxelles-ul. Ce spune Kovesi despre lipsa sprijinului politic
  2. Dezvăluiri care zguduie Bruxelles-ul. Ce solicitare surprinzătoare spune Kovesi că a primit
  3. De unde ar fi venit reacția
  4. Ce spune Kovesi despre amploarea corupției în UE

Dezvăluiri care zguduie Bruxelles-ul. Laura Codruța Kovesi a făcut declarații puternice la finalul mandatului său de șapte ani în fruntea Parchetului European, vorbind despre obstacolele întâmpinate în activitatea instituției și despre presiunile care ar fi existat în jurul publicării datelor privind corupția și fraudele cu bani europeni.

Într-un interviu acordat G4Media, fosta șefă a EPPO a susținut că fenomenul corupției afectează întreaga Uniune Europeană, nu doar anumite state, și a criticat lipsa de sprijin politic pentru consolidarea capacității de investigare a instituției.

Dezvăluiri care zguduie Bruxelles-ul. Ce spune Kovesi despre lipsa sprijinului politic

Laura Codruța Kovesi a afirmat că, în ultimii ani, Parchetul European nu a beneficiat de susținerea necesară pentru extinderea activității de investigare.

„Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”, a declarat Kovesi.

Fosta șefă a EPPO sugerează astfel că deciziile politice au limitat posibilitatea instituției de a răspunde mai eficient în fața fraudelor financiare care afectează bugetul european.

Dezvăluiri care zguduie Bruxelles-ul. Ce solicitare surprinzătoare spune Kovesi că a primit

Una dintre cele mai sensibile declarații din interviu vizează reacția unor reprezentanți ai Comisiei Europene la publicarea statisticilor privind fraudele și corupția legate de fondurile europene.

Potrivit Laurei Codruța Kovesi, i s-ar fi transmis că astfel de date ar putea influența percepția publică înaintea alegerilor și ar putea alimenta curentele eurosceptice.

„Toată lumea ar vrea o justiție independentă și credibilă, până ajungi la cineva din anturajul lor. Atunci nu mai e nevoie de justiție independentă (…) Mi s-a spus: doamna Kovesi, dar nu mai publicați datele statistice, că urmează alegerile și cetățenii o să creadă că suntem corupți”, a mai spus Kovesi.

De unde ar fi venit reacția

Laura Codruța Kovesi a spus că mesajul ar fi venit de la un nivel foarte înalt din cadrul Comisiei Europene, lucru care a surprins-o.

Și am fost șocată că nu m-am așteptat la acest lucru. Nicio țară nu era curată din punctul ăsta de vedere”, a adăugat ea.

Fosta șefă a Parchetului European a menționat inclusiv o discuție cu fostul comisar european pentru buget, Johannes Hahn, subliniind că datele instituției indică vulnerabilități serioase în protejarea fondurilor europene.

Ce spune Kovesi despre amploarea corupției în UE

În opinia Laurei Codruța Kovesi, problema nu ține de o anumită zonă geografică a Uniunii Europene, ci este una generalizată.

Statisticile respective arată că banii europeni nu sunt protejați și că există o problemă, nu doar în estul Europei sau în Vest, nu doar în Nord sau în Sud, ci peste tot”, a mai precizat Laura Codruța Kovesi.

Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
