Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Contacții pacientului, în izolare pentru 21 de zile

Un pacient de 25 de ani internat la Spitalul Județean din Arad a fost confirmat cu hantavirus, după ce testul PCR a ieșit pozitiv. Tânărul fusese transferat de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, unde era internat din 2023, iar medicii spun că starea sa este stabilă, fiind conștient și cooperant.

Opt persoane care au intrat în contact cu pacientul, izolate preventiv

Ministerul Sănătății a anunțat că opt pacienți care au intrat în contact direct cu bărbatul infectat au fost relocați într-o zonă izolată, cu circuite separate, pentru a proteja ceilalți pacienți și personalul medical. Aceste persoane vor rămâne sub supraveghere și în carantină timp de 21 de zile.

DSP ARAD încă nu a descoperit sursa infectării cu hantavirus

Direcțiile de Sănătate Publică din Arad și Bihor au început o anchetă epidemiologică pentru a stabili sursa exactă a infectării. O echipă de epidemiologi s-a deplasat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, unde pacientul fusese internat anterior, iar accesul vizitatorilor a fost restricționat temporar. Potrivit autorităților, până în prezent nu au fost identificați alți pacienți cu simptome similare.

Institutul Național de Sănătate Publică a precizat că acest caz nu are legătură cu . Este vorba despre tulpinile obișnuite care circulă în România și Europa, iar specialiștii subliniază că transmiterea de la om la om este extrem de rară, virusul fiind asociat în principal cu expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate.

Doar 15 cazuri de hantavirus raportate în România în ultimii trei ani

arată că, în perioada 2023–2026, în România au fost înregistrate 15 cazuri de infecție cu hantavirus, iar cel din Arad este singurul confirmat în acest an. Specialiștii spun că astfel de cazuri sunt sporadice și nu indică un risc major pentru populația generală.