B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Contacții pacientului, în izolare pentru 21 de zile

Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Contacții pacientului, în izolare pentru 21 de zile

Adrian A
18 mai 2026, 13:10
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Contacții pacientului, în izolare pentru 21 de zile
Cuprins
  1. Opt persoane care au intrat în contact cu pacientul, izolate preventiv
  2. DSP ARAD încă nu a descoperit sursa infectării cu hantavirus
  3. Doar 15 cazuri de hantavirus raportate în România în ultimii trei ani

Un pacient de 25 de ani internat la Spitalul Județean din Arad a fost confirmat cu hantavirus, după ce testul PCR a ieșit pozitiv. Tânărul fusese transferat de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, unde era internat din 2023, iar medicii spun că starea sa este stabilă, fiind conștient și cooperant.

Opt persoane care au intrat în contact cu pacientul, izolate preventiv

Ministerul Sănătății a anunțat că opt pacienți care au intrat în contact direct cu bărbatul infectat au fost relocați într-o zonă izolată, cu circuite separate, pentru a proteja ceilalți pacienți și personalul medical. Aceste persoane vor rămâne sub supraveghere și în carantină timp de 21 de zile.

DSP ARAD încă nu a descoperit sursa infectării cu hantavirus

Direcțiile de Sănătate Publică din Arad și Bihor au început o anchetă epidemiologică pentru a stabili sursa exactă a infectării. O echipă de epidemiologi s-a deplasat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, unde pacientul fusese internat anterior, iar accesul vizitatorilor a fost restricționat temporar. Potrivit autorităților, până în prezent nu au fost identificați alți pacienți cu simptome similare.

Institutul Național de Sănătate Publică a precizat că acest caz nu are legătură cu focarul de hantavirus depistat pe o navă de croazieră din Oceanul Atlantic. Este vorba despre tulpinile obișnuite care circulă în România și Europa, iar specialiștii subliniază că transmiterea de la om la om este extrem de rară, virusul fiind asociat în principal cu expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate.

Doar 15 cazuri de hantavirus raportate în România în ultimii trei ani

Datele INSP arată că, în perioada 2023–2026, în România au fost înregistrate 15 cazuri de infecție cu hantavirus, iar cel din Arad este singurul confirmat în acest an. Specialiștii spun că astfel de cazuri sunt sporadice și nu indică un risc major pentru populația generală.

Tags:
Citește și...
Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
Eveniment
Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
Eveniment
Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
Newsweek: Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Eveniment
Newsweek: Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
România, lovită de probleme demografice tot mai grave. Populația scade într-un ritm alarmant
Eveniment
România, lovită de probleme demografice tot mai grave. Populația scade într-un ritm alarmant
Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri explozive: „Am fost șocată”. Ce i s-ar fi cerut
Eveniment
Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri explozive: „Am fost șocată”. Ce i s-ar fi cerut
ANAF monitorizează mai atent conturile românilor în 2026. Ce tranzacții pot atrage controale fiscale
Eveniment
ANAF monitorizează mai atent conturile românilor în 2026. Ce tranzacții pot atrage controale fiscale
Percheziții de amploare în mai multe județe. „Mascații” au intrat peste clanurile interlope
Eveniment
Percheziții de amploare în mai multe județe. „Mascații” au intrat peste clanurile interlope
Descoperire spectaculoasă a astronauților. Un asteroid de dimensiunile Balenei Albastre trece prin vecinătatea Pământului
Eveniment
Descoperire spectaculoasă a astronauților. Un asteroid de dimensiunile Balenei Albastre trece prin vecinătatea Pământului
Filmele românești fac valuri la Cannes. Radu Jude, ovaționat, iar Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Eveniment
Filmele românești fac valuri la Cannes. Radu Jude, ovaționat, iar Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Mister total în cazul fetei de 16 ani care a căzut de pe un bloc din București. Ce au surprins camerele de supraveghere: „Mi-a fost teamă…”
Eveniment
Mister total în cazul fetei de 16 ani care a căzut de pe un bloc din București. Ce au surprins camerele de supraveghere: „Mi-a fost teamă…”
Ultima oră
14:38 - Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
14:24 - Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
14:21 - România îngropată în datorii. Suma uriașă împrumutată de guvern în primul trimestru
14:16 - „Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”. Ce reacții a provocat mesajul afișat într-un restaurant
14:03 - VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
13:56 - Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
13:48 - Consiliul Concurenței anchetează schema microbuzul. Verificări la furnizorii de microbuze electrice pentru elevi. Autoritățile suspectează trucarea licitațiilor
13:40 - Anchetă de amploare după un incident șocant cu animale exotice. Un tigru a fost împușcat de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor
13:32 - VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
13:25 - SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea