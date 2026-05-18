PSD își face calculele pentru Palatul Victoria. Fără voturile din zona AUR, „guvernul minoritar” rămâne doar un slogan

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis cel mai clar semnal că PSD pregătește varianta unui guvern minoritar cu premier social-democrat, susținând că partidul „are voturile necesare” pentru a instala un nou Executiv și chiar pentru a da premierul, în persoana lui Sorin Grindeanu. Doar că voturile despre care vorbește Olguța Vasilescu sunt cele ale AUR. Cu care PSD tot susține că nu colaborează.

PSD spune că nu vrea AUR la guvernare, dar matematica parlamentară arată altceva

Oficial, PSD repetă că nu discută o formulă de guvernare în care George Simion și AUR să intre în Executiv. De altfel, Olguța Vasilescu a invcat și , care ar fi transmis că nu acceptă „nicio combinație” cu AUR la guvernare.

Însă, în aceeași intervenție, liderul PSD a admis explicit că susținerea parlamentară ar putea veni „de la toți cei care au votat moțiunea de cenzură”, adică și din partea AUR.

”Noi susținem mai multe variante, oricare poate să fie aleasă de președitele Nicușor. Prima variantă cu care am venit este să refacem coaliția, dar fără Ilie Bolojan. A doua variantă cu care am venit este un premier din partea PNL, pentru că ei aveau mandatul de premier până anul viitor.

Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD, pentru că noi credem că avem voturile necesare pentru a instala un premier. Susținut nu doar de AUR, ci de toți cei care au votat moțiunea de cenzură. Nu un Guvern susținut doar de AUR, dar există mai mulți parlamentari care au votat moțiunea de cenzură. Poate nu este necesar să ajungem la voturile AUR.”, a declarat Olguța Vasilescu pentru Antena 3 CNN.

PSD încearcă să evite eticheta, dar nu poate evita realitatea

Tradus politic, asta înseamnă exact ceea ce PSD încearcă să evite la nivel de imagine: fără voturile oamenilor lui Simion sau fără parlamentarii care au mers pe aceeași linie cu AUR la moțiune, guvernul minoritar social-democrat nu trece.

Cu alte cuvinte, PSD spune public că nu colaborează cu AUR, dar în Parlament are nevoie exact de acea majoritate construită împotriva fostului premier.

Această formulare nu exclude sprijinul AUR, ci doar încearcă să-l cosmetizeze politic. Practic, PSD transmite că preferă alte voturi — UDMR, minorități, independenți, grupuri mici precum PACE — dar dacă acestea nu sunt suficiente, ușa rămâne deschisă pentru voturile venite din aceeași zonă care a susținut moțiunea de cenzură.

Asta contrazice mesajul public repetat în ultimele luni: „PSD nu face alianță cu AUR”. Formal poate nu, dar parlamentar, fără acele voturi, premierul PSD nu există.

Adevărul simplu este acesta: PSD poate spune de zece ori că nu guvernează cu AUR, însă pentru un guvern minoritar are nevoie de voturile produse de aceeași majoritate parlamentară în care oamenii lui George Simion sunt decisivi.

Nu vorbim neapărat despre miniștri AUR în , ci despre ceva poate și mai important: votul care ține Guvernul în viață.

Iar în politică, diferența dintre „nu colaborăm” și „ne votează din Parlament” este adesea doar una de formulare publică, nu de fond.