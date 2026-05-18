B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD își face calculele pentru Palatul Victoria. Fără voturile din zona AUR, „guvernul minoritar” rămâne doar un slogan

PSD își face calculele pentru Palatul Victoria. Fără voturile din zona AUR, „guvernul minoritar” rămâne doar un slogan

Adrian A
18 mai 2026, 12:56
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
PSD își face calculele pentru Palatul Victoria. Fără voturile din zona AUR, „guvernul minoritar” rămâne doar un slogan
Claudiu Manda și Sorin Grindeanu de la PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. PSD spune că nu vrea AUR la guvernare, dar matematica parlamentară arată altceva
  2. PSD încearcă să evite eticheta, dar nu poate evita realitatea

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis cel mai clar semnal că PSD pregătește varianta unui guvern minoritar cu premier social-democrat, susținând că partidul „are voturile necesare” pentru a instala un nou Executiv și chiar pentru a da premierul, în persoana lui Sorin Grindeanu. Doar că voturile despre care vorbește Olguța Vasilescu sunt cele ale AUR. Cu care PSD tot susține că nu colaborează.

PSD spune că nu vrea AUR la guvernare, dar matematica parlamentară arată altceva

Oficial, PSD repetă că nu discută o formulă de guvernare în care George Simion și AUR să intre în Executiv. De altfel, Olguța Vasilescu a invcat și poziția președintelui Nicușor Dan, care ar fi transmis că nu acceptă „nicio combinație” cu AUR la guvernare.

Însă, în aceeași intervenție, liderul PSD a admis explicit că susținerea parlamentară ar putea veni „de la toți cei care au votat moțiunea de cenzură”, adică și din partea AUR.

”Noi susținem mai multe variante, oricare poate să fie aleasă de președitele Nicușor. Prima variantă cu care am venit este să refacem coaliția, dar fără Ilie Bolojan. A doua variantă cu care am venit este un premier din partea PNL, pentru că ei aveau mandatul de premier până anul viitor.

Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD, pentru că noi credem că avem voturile necesare pentru a instala un premier. Susținut nu doar de AUR, ci de toți cei care au votat moțiunea de cenzură. Nu un Guvern susținut doar de AUR, dar există mai mulți parlamentari care au votat moțiunea de cenzură. Poate nu este necesar să ajungem la voturile AUR.”, a declarat Olguța Vasilescu pentru Antena 3 CNN.

PSD încearcă să evite eticheta, dar nu poate evita realitatea

Tradus politic, asta înseamnă exact ceea ce PSD încearcă să evite la nivel de imagine: fără voturile oamenilor lui Simion sau fără parlamentarii care au mers pe aceeași linie cu AUR la moțiune, guvernul minoritar social-democrat nu trece.

Cu alte cuvinte, PSD spune public că nu colaborează cu AUR, dar în Parlament are nevoie exact de acea majoritate construită împotriva fostului premier.

„Poate nu este necesar să ajungem la voturile AUR.”

Această formulare nu exclude sprijinul AUR, ci doar încearcă să-l cosmetizeze politic. Practic, PSD transmite că preferă alte voturi — UDMR, minorități, independenți, grupuri mici precum PACE — dar dacă acestea nu sunt suficiente, ușa rămâne deschisă pentru voturile venite din aceeași zonă care a susținut moțiunea de cenzură.

Asta contrazice mesajul public repetat în ultimele luni: „PSD nu face alianță cu AUR”. Formal poate nu, dar parlamentar, fără acele voturi, premierul PSD nu există.

Adevărul simplu este acesta: PSD poate spune de zece ori că nu guvernează cu AUR, însă pentru un guvern minoritar are nevoie de voturile produse de aceeași majoritate parlamentară în care oamenii lui George Simion sunt decisivi.

Nu vorbim neapărat despre miniștri AUR în Guvern, ci despre ceva poate și mai important: votul care ține Guvernul în viață.

Iar în politică, diferența dintre „nu colaborăm” și „ne votează din Parlament” este adesea doar una de formulare publică, nu de fond.

Tags:
Citește și...
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
Politică
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
Politică
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Politică
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Avertisment de la Consiliul Fiscal. România are nevoie rapid de un guvern
Politică
Avertisment de la Consiliul Fiscal. România are nevoie rapid de un guvern
PSD poate prelua guvernarea. Olguța Vasilescu anunță că social-democrații au negociat o susținere o susținere parlamentară
Politică
PSD poate prelua guvernarea. Olguța Vasilescu anunță că social-democrații au negociat o susținere o susținere parlamentară
PNL a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Ce au discutat liberalii cu șeful statului. Atacul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
Politică
PNL a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Ce au discutat liberalii cu șeful statului. Atacul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
Klaus Iohannis, apariție rară după plecarea de la Cotroceni. Cum arată acum și unde a fost surprins fostul președinte (VIDEO)
Politică
Klaus Iohannis, apariție rară după plecarea de la Cotroceni. Cum arată acum și unde a fost surprins fostul președinte (VIDEO)
VIDEO: George Simion s-a decis după discuțiile cu Nicușor Dan. Vrea AUR la Guvern. I-a dus președintelui și un program de guvernare
Politică
VIDEO: George Simion s-a decis după discuțiile cu Nicușor Dan. Vrea AUR la Guvern. I-a dus președintelui și un program de guvernare
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. UDMR respinge un Guvern bazat pe voturile AUR. Spectrul alegerilor anticipate (UPDATE)
Politică
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. UDMR respinge un Guvern bazat pe voturile AUR. Spectrul alegerilor anticipate (UPDATE)
Ministrul Radu Miruță a anunțat ce se întâmplă cu pensiile militarilor. Scenariile luate în calcul
Politică
Ministrul Radu Miruță a anunțat ce se întâmplă cu pensiile militarilor. Scenariile luate în calcul
Ultima oră
14:24 - Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
14:21 - România îngropată în datorii. Suma uriașă împrumutată de guvern în primul trimestru
14:16 - „Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”. Ce reacții a provocat mesajul afișat într-un restaurant
14:03 - VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
13:56 - Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
13:48 - Consiliul Concurenței anchetează schema microbuzul. Verificări la furnizorii de microbuze electrice pentru elevi. Autoritățile suspectează trucarea licitațiilor
13:40 - Anchetă de amploare după un incident șocant cu animale exotice. Un tigru a fost împușcat de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor
13:32 - VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
13:25 - SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
13:24 - Avertisment de la Consiliul Fiscal. România are nevoie rapid de un guvern