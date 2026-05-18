Shakira închide unul dintre cele mai urmărite litigii fiscale din ultimii ani, după o decizie importantă pronunțată de justiția spaniolă. Instanța i-a dat câștig de cauză artistei columbiene și a obligat autoritățile fiscale să îi returneze zeci de milioane de euro achitați anterior sub formă de taxe și penalități.

Cum s-a încheiat procesul fiscal al Shakirei

Curtea Naţională de Justiţie a a decis achitarea completă a artistei în dosarul de fraudă fiscală care a ținut prima pagină a presei internaționale. În plus, judecătorii au dispus restituirea unei sume de peste 60 de milioane de euro, la care se adaugă și dobânda legală.

Hotărârea, pronunțată la mijlocul lunii aprilie, pune capăt unei dispute juridice care a generat ani întregi de controverse. Instanța a anulat atât ajustările fiscale, cât și amenzile de milioane de euro stabilite anterior de administrația fiscală spaniolă.

De ce au pierdut autoritățile spaniole acest dosar

Magistrații au admis apelul formulat de artistă împotriva unei decizii emise de Agenția Fiscală, care o considera pe rezident fiscal în Spania încă din 2011, relatează Digi24.

Potrivit documentelor juridice, autoritățile nu au reușit să demonstreze că Shakira a locuit în țară mai mult de 183 de zile în acel an, pragul legal care stabilește obligațiile fiscale privind impozitul pe venit.

Prin această decizie, unul dintre cele mai mediatizate conflicte fiscale din lumea entertainmentului ajunge, cel puțin juridic, la final.