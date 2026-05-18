O turistă de 67 de ani a murit atacată de o cireadă de vaci în Austria. Ce spun autoritățile despre comportamentul agresiv al animalelor

18 mai 2026, 12:40
Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  2. Cum s‑a produs atacul
  3. Ce spun autorităţile şi ce antecedente sunt menţionate

O excursionistă în vârstă de 67 de ani a decedat duminică după‑amiaza în Austria, după ce a fost atacată de o cireadă de vaci pe o păşune din districtul Lienz, Tirolul de Est; soţul ei, în vârstă de 65 de ani, a fost grav rănit.

Cum s‑a produs atacul

Incidentul a avut loc duminică după‑amiaza pe o păşune din districtul alpin Lienz, în Tirolul de Est, când femeia de 67 de ani a fost atacată de animale de fermă. Soţul victimei, în vârstă de 65 de ani, a suferit leziuni grave în urma aceluiaşi atac şi a primit îngrijiri medicale.

Poliţia a descris animalele implicate drept un „număr de vaci de ordinul zecilor”. Poliţia a precizat că, la momentul atacului, cuplul nu era însoţit de un câine, transmite agenția DPA.

Relatările agenţiilor au plasat incidentul ca unul dintre cele mai recente cazuri mortale în care au fost implicate animale de fermă în regiunea Alpilor, subliniind gravitatea evenimentului pentru comunităţile montane locale.

Ce spun autorităţile şi ce antecedente sunt menţionate

Autorităţile au afirmat că motivele comportamentului agresiv al animalelor rămân incerte, potrivit comunicatelor oficiale. Reprezentanţii fermierilor şi autorităţile locale au recomandat în mod repetat ca persoanele care practică drumeţii în regiunile alpine să fie prudente în apropierea turmelor şi a păşunilor folosite de animale de fermă.

Sursele citate au explicat că vacile pot reacţiona agresiv la apropierea câinilor, în special atunci când îşi protejează viţeii, iar aceste reacţii au fost menţionate drept posibile motive de comportament ostil. De asemenea, a fost amintit un incident anterior: în septembrie 2025, un bărbat în vârstă de 85 de ani a murit după ce a fost atacat de o cireadă de vaci în zona Ramsau am Dachstein din Alpii austrieci, iar în acel caz victima se afla la plimbare împreună cu soţia sa şi cu un câine.

Autorităţile şi fermierii au reiterat recomandarea ca drumeţii să evite apropierea de turme şi să păstreze o distanţă suficientă atunci când întâlnesc animale de fermă, pentru a reduce riscul unor incidente similare.

