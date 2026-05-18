Percheziții de amploare în mai multe județe. „Mascații” au intrat peste clanurile interlope

Adrian Teampău
18 mai 2026, 12:05
Sursa foto: Captură video - Poliția Română / YouTube
Percheziții de amploare au loc, luni, 18 mai, la mai multe locații din București și din judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Călăraşi. Este vorba despre o anchetă ce are legătură cu un război între clanurile interlope.

Percheziții de amploare în mai multe locații

Poliţia a descins la un număr de 17 locații din București și cele trei județe indicate mi sus. Au loc percheziții de amploare într-o anchetă ce vizează infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe. Potrivit unor surse judiciare, polițiștii investighează un conflict între două clanuri interlope.

Concret ar fi vorba despre atacul reclamat în aprilie de Mohamed Constantin Ionescu, cunoscut drept „Măcelarul lui Bebino”. Acesta a susținut că ar fi fost bătut de mai mulți indivizi din clanul Chira.

Anchetatorii vizeză mai multe persoane care sunt cercetate pentru activitate infracţională. Față de mai multe dintre acestea urmează a fi dispuse măsuri procedurale. În acest sens vor fi puse în executare cinci mandate de aducere. Măsura este prevăzută pentru identificarea şi punerea la dispoziţia organelor de urmărire penală a persoanelor implicate în cauză. Ancheta urmărește să stabilească situaţia de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun.

Măcelarul lui Bebino agresat de clanul Chira

Ancheta în cadrul căreia se fac aceste percheziții are legătură cu un incident care s-a petrecut în noaptea de 18 aprilie 2026. În ziua respectivă, în jurul orei 04.37, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Pantelimon au fost sesizați prin apel la 112 de către Mohamed Constantin Ionescu.

Cunoscut în lumea interlopă drept „Măcelarul lui Bebino”, el a reclamat că, în jurul orei 04.00, a fot atacat și bătut de patru persoane în parcarea imobilului unde locuiește, în localitatea Dobroești. În sesizarea pe care a făcut-o, a indicat drept agresori pe mai mulți membri ai clanului Chira.

Bărbatul a susținut că a fost lovit cu un corp contondent în zona capului, la umăr și la membrul inferior drept. El a subliniat că nu are cunoștință despre motivele agresiunii.

În operațiune au fost implicate efective din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi de personal al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov. Mai multe echipe au acţionat simultan pentru a permite executarea percheziţiilor şi aplicarea mandatelor de aducere în condiţii de siguranţă.

Anchetatorii au descoperit şi ridicat un pistol, substanţe vegetale susceptibile a avea efect psihoactiv şi mai multe cuțite și bâte. Toate acestea au fost reținute ca probe în cadrul dosarului urmând să se stabilească dacă au fost folosite în timpul agresiunii.

