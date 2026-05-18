Bucureștiul poate fi admirat din nou de la înălțime, odată cu revenirea autobuzelor turistice pe traseele din Capitală. care ajung în oraș au ocazia să descopere cele mai cunoscute atracții într-un tur panoramic.

Autoritățile speră ca anul acesta numărul biletelor vândute să depășească recordurile anterioare. În 2025, aproape două milioane de turiști străini au vizitat Capitala.

Cum funcționează turul

Capitala poate fi descoperită acum dintr-o perspectivă spectaculoasă. Autobuzele supraetajate au revenit pe traseul „ ”. Cele două autobuze îi poartă pe turiști prin inima orașului, pe un traseu de 16 kilometri dus-întors. Ruta include 15 stații, de la Piața Presei până la Piața Unirii.

Pe parcurs, călătorii trec pe lângă cele mai cunoscute atracții ale Bucureștiului și pot urca sau coborî ori de câte ori doresc, folosind același bilet pe tot parcursul zilei. Autobuzele ajung în stații aproximativ la fiecare 40 de minute, în funcție de trafic.

Experiența este completată de un ghid audio disponibil direct din autobuz. Lângă fiecare scaun sunt amplasate coduri QR care oferă acces la informații despre oraș în mai multe limbi, inclusiv engleză, franceză, italiană și română. Autobuzele circulă în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 10:00 și 21:00. În perioada de lansare, un bilet costă 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii.

Ce spun turiștii

Turiștii care ajung în pleacă impresionați de arhitectura orașului, de atmosfera vibrantă și de combinația dintre clădirile istorice și bulevardele largi. Pentru mulți dintre ei, turul cu autobuzul supraetajat este primul contact cu farmecul Capitalei.

Un turist din Franța a spus pentru Stirile ProTV că aceasta este cea mai bună metodă de a descoperi un oraș: „Am ales autobuzul pentru că în toate orașele în care mergem, asta e cea mai bună metodă de a descoperi orașul. O să vedem Arcul de Triumf și acest bulevard este ca Champs-Elysees, deci da, este Micul Paris.”

Vizitatorii sunt cuceriți nu doar de peisajele urbane, ci și de cultura locală. O turistă din Cuba a declarat că abia așteaptă să guste sarmalele și apreciază faptul că multe dintre clădirile vechi sunt renovate pentru a fi păstrate: „E foarte frumos. Sarmalele mă așteaptă. Am văzut multe clădiri vechi, care sunt în renovare. Asta e foarte important, să păstrăm arhitectura.” Un alt turist din Israel a descris Bucureștiul ca pe un oraș plin de istorie și spații verzi: „Datorită istoriei și a locurilor este un oraș foarte frumos. Îmi place natura. Este totul foarte verde.” Între timp, un turist din Italia a povestit că, după turul panoramic, urmează să exploreze și , iar ghidul audio din autobuz l-a ajutat deja să descopere poveștile orașului.

Care sunt planurile autorităților

Reprezentanții STB spun că proiectul ar putea fi extins în perioada următoare, în funcție de interesul turiștilor. „Componenta de traseu o analizăm să o extindem și la alte puncte de interes ale orașului. Acest autobuz poate fi localizat pe aplicația InfoTB și poți să identifici unde se află, ca să gestionezi timpul și să ajungi în stație exact când ajunge autobuzul”, a precizat purtătorul de cuvânt al STB pentru sursa menționată.

Autoritățile sunt optimiste după rezultatele de anul trecut, când autobuzele turistice au circulat doar 39 de zile, , însă au transportat peste 8.000 de călători. Acum, odată cu reluarea mai devreme a traseelor și cu numărul tot mai mare de turiști care vizitează Capitala, oficialii se așteaptă la cifre mult mai mari și iau în calcul suplimentarea autobuzelor, dacă cererea va crește.