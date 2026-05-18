ANAF monitorizează mai atent conturile românilor în 2026. Ce tranzacții pot atrage controale fiscale

Ana Beatrice
18 mai 2026, 12:10
Sursa Foto: Facebook - Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cuprins
  1. Ce tranzacții intră în atenția ANAF în 2026
  2. Cum verifică ANAF transferurile bancare și conturile Revolut
  3. Ce verifică Fiscul în cazul vânzărilor online și chiriiilor

ANAF își extinde în 2026 controalele fiscale digitale în România și va monitoriza mai atent tranzacțiile financiare ale contribuabililor. În vizorul Fiscului intră transferurile bancare, veniturile din chirii, vânzările pe OLX, tranzacțiile prin Revolut și câștigurile din criptomonede.

Ce tranzacții intră în atenția ANAF în 2026

ANAF continuă în 2026 procesul de digitalizare și folosește sisteme automate pentru a identifica veniturile care nu apar în declarațiile fiscale. Instituția verifică informațiile primite de la bănci, platforme online și alte instituții financiare. Scopul este descoperirea diferențelor dintre veniturile declarate și banii care circulă efectiv prin conturile contribuabililor.

În atenția Fiscului intră mai ales tranzacțiile repetate, încasările constante și sumele mari care nu pot fi justificate oficial. Printre cele mai monitorizate operațiuni se află transferurile bancare frecvente, veniturile din chirii și vânzările online. Verificările vizează și tranzacțiile efectuate prin aplicații financiare precum Revolut. Tot mai atent monitorizate sunt și câștigurile obținute din criptomonede.

Specialiștii atrag atenția că simpla existență a unor transferuri bancare nu înseamnă automat control fiscal. Problemele apar atunci când o persoană declară venituri mici, dar în conturi apar constant sume importante. În astfel de situații, ANAF poate solicita explicații și documente care să justifice proveniența banilor.

Cum verifică ANAF transferurile bancare și conturile Revolut

Mulți români cred că tranzacțiile realizate prin Revolut sau alte aplicații financiare nu pot fi verificate ușor de autorități. În realitate, România face parte din sistemele europene și internaționale de schimb de informații fiscale. Astfel, anumite date financiare pot ajunge la ANAF și pot fi analizate de inspectori, notează Playtech.

Fiscul urmărește în special transferurile bancare mari sau repetate și încasările constante care pot ascunde activități comerciale nedeclarate. Totuși, un simplu transfer între rude sau prieteni nu înseamnă automat că va exista un control fiscal. Problemele apar în situațiile în care în conturile unei persoane intră frecvent sume importante fără o justificare clară. Dacă acei bani nu corespund cu veniturile declarate oficial, ANAF poate solicita explicații și documente justificative.

Inspectorii fiscali pot analiza inclusiv diferențele dintre stilul de viață al unei persoane și veniturile raportate oficial. Cheltuielile foarte mari, proprietățile sau tranzacțiile importante pot ridica semne de întrebare atunci când nu există venituri care să le justifice.

Ce verifică Fiscul în cazul vânzărilor online și chiriiilor

ANAF verifică tot mai atent persoanele care obțin venituri din vânzări online pe platforme precum OLX, Facebook Marketplace sau alte site-uri similare. O vânzare ocazională a unor obiecte personale nu reprezintă, de regulă, o problemă fiscală. Situația se schimbă însă atunci când activitatea devine constantă și seamănă cu un business. În astfel de cazuri, veniturile trebuie declarate și impozitate conform legislației fiscale.

În atenția inspectorilor fiscali se află și persoanele care închiriază apartamente sau camere fără să declare banii încasați. Verificările vizează atât închirierile pe termen lung, cât și cele în regim hotelier. ANAF poate compara contractele de închiriere cu sumele care apar în conturile bancare ale proprietarilor.

Tot mai monitorizate sunt și tranzacțiile cu criptomonede, deoarece profiturile obținute din crypto sunt impozabile în România. Specialiștii recomandă păstrarea documentelor legate de achiziții, vânzări și retrageri pentru a putea justifica eventualele câștiguri în cazul unui control fiscal.

