Acasa » Politică » VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD

Adrian A
18 mai 2026, 13:32
Surs- foto: Inquam/Octav Ganea
Dominic Fritz a ieșit de la discuțiile cu Nicușor Dan și a făcut primele declarații. USR nu va susține niciun Guvern cu PSD în componență și nici un premier tehnocrat. Așa că se îndreptă cu pași mari spre opoziție.

USR nu vrea nici PSD, nici Guvern tehnocrat

„Am avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan în care i-am transmis poziția USR în această criză politică. În primul rând am subliniat că ministrii interimari USR sunt la muncă. Nu dezertează și încearcă să țină lucrurile pe o linie de plutire și să ducă mai departe proiectele chiar dacă la un nivel mai… mai scăzut.

În Parlament vom depune alături de ceilalți parteneri mai multe inițiative legislative, inclusiv cele care țin de jaloanele PNRR și bineînțeles că PSD poate să arate, inclusiv în Parlament, responsabilitatea pe care pretinde și poate să voteze aceste inițiative.

Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii.”, a declarat Dominic Fritz.

„PSD vrea să aibă controlul total”

PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.

Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Mai mult decât atât, noi credem că această criză este una eminamente politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic.

Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat care doar ar sparge relația între responsabilitate politică pe de o parte și putere politică pe de altă parte.

Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghiile de putere în statul român. Încă o dată, ministrii interimari USR rămân la locul de muncă cu mare responsabilitate și USR rămâne consecvent valorilor sale.”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR, după discuțiile cu Nicușor Dan.

