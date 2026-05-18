Mister total în cazul fetei de 16 ani care a căzut de pe un bloc din București. Ce au surprins camerele de supraveghere: „Mi-a fost teamă…"

Mister total în cazul fetei de 16 ani care a căzut de pe un bloc din București. Ce au surprins camerele de supraveghere: „Mi-a fost teamă…”

Ana Maria
18 mai 2026, 08:43
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Moartea unei adolescente, învăluită în mister. Ce au surprins camerele de supraveghere
  2. Cum au ajuns adolescenții pe terasa blocului
  3. Ce urmează în anchetă

Anchetă amplă în Capitală, după moartea unei adolescente de 16 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de pe un bloc cu 10 etaje. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact împrejurările tragediei, iar în acest moment sunt analizate mai multe variante privind ceea ce s-ar fi întâmplat.

Potrivit informațiilor apărute până acum, fata nu era singură în momentul incidentului, ci se afla împreună cu doi băieți. Cei trei ar fi intrat într-un imobil aflat în proces de reabilitare termică, folosind un punct de acces care nu era securizat corespunzător.

Moartea unei adolescente, învăluită în mister. Ce au surprins camerele de supraveghere

Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt acum analizate de anchetatori și ar putea oferi indicii esențiale în acest caz.

La ora 1:10, sistemul de monitorizare de la ultimul etaj a surprins momentul în care adolescenta și cei doi băieți urcă spre terasa exterioară a clădirii. Aproximativ 20 de minute mai târziu, camerele au surprins momentul în care cei doi băieți coboară în grabă pe scări, imediat după producerea tragediei.

Din primele date, niciunul dintre cei trei adolescenți nu locuia în acel bloc. Se pare că ar fi mers acolo pentru a face fotografii cu panorama orașului.

Cum au ajuns adolescenții pe terasa blocului

Potrivit informațiilor preliminare, tinerii au urcat până la etajul 10, iar de acolo au găsit o modalitate de a ajunge pe terasa imobilului. Deși ușa principală de acces era încuiată cu lacăt, aceștia ar fi identificat un geam care se putea deschide cu ușurință și astfel au reușit să iasă pe terasă.

La un moment dat, adolescenta i-ar fi cerut unuia dintre băieți să îi țină geanta, după care s-ar fi îndepărtat de grup.

„Mi-a fost teamă să nu vină cineva și să creăm probleme, pentru că avem contract de reabilitare. Locatarii nu au ce căuta acolo, dar ușa este pentru protecția teraselor. Acum le-am deschis pentru muncitori, ca să își lase hainele și bunurile. Este programul de reabilitare al Primăriei, iar sus este deschis pentru a avea acces și pentru a putea urca”, a mărturisit o femeie, potrivit Antena3.ro.

Ce urmează în anchetă

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipajele medicale, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața adolescentei, fiind constatat decesul. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să reconstruiască fiecare moment dinaintea incidentului.

Anchetatorii urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă a fost vorba despre un accident sau despre un gest intenționat.

