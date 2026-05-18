Există două scenarii pentru viitorul guvern. Urmează să vedem care va fi pus în aplicare. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier au început să contureze tot mai clar direcția în care s-ar putea îndrepta scena politică.

Potrivit surselor politice, după discuțiile purtate până acum de președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare, două variante par să rămână în picioare pentru formarea noului Executiv.

Este vorba despre un guvern minoritar construit în jurul PSD sau despre un cabinet tehnocrat integral, susținut de o majoritate parlamentară largă.

Două scenarii pentru viitorul guvern: De ce pare imposibilă refacerea fostei coaliții

au arătat că ruptura dintre fostele partide aflate la guvernare pare imposibil de reparat în acest moment. PSD nu mai acceptă varianta unui executiv condus de Ilie Bolojan, în timp ce PNL și USR au transmis clar că nu vor susține niciun cabinet în care social-democrații să facă parte.

Această poziționare reduce semnificativ opțiunile președintelui în încercarea de a construi o majoritate funcțională.

Primul scenariu. Cum ar arăta varianta unui guvern minoritar PSD

Social-democrații i-au transmis șefului statului că sunt pregătiți să își asume guvernarea și că ar putea strânge susținerea necesară în Parlament pentru un cabinet minoritar.

Sprijinul ar putea veni din partea UDMR, a grupului minorităților naționale, a unor formațiuni parlamentare mai mici sau a unor independenți.

Lia Olguța Vasilescu a susținut că PSD a discutat deja această posibilitate și că ar exista suficiente voturi pentru instalarea unui guvern.

„Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD, pentru că noi credem că avem voturile necesare pentru a instala un premier. Eu am spus că putem să ne asumăm și putem să trecem un Guvern prin Parlament”, a spus Lia Olguța Vasilescu, potrivit .

Al doilea scenariu: Ce presupune scenariul unui guvern tehnocrat

A doua variantă luată în calcul este formarea unui guvern tehnocrat integral, susținut politic în Parlament.

Acesta ar fi scenariul preferat de Nicușor Dan, potrivit surselor, însă partidele nu par entuziasmate de această formulă.

Principalul risc ar fi lipsa asumării politice în cazul unui eșec, în condițiile în care toate formațiunile ar putea critica Executivul din afara guvernării.

Două scenarii pentru viitorul guvern. Ce condiție a pus Ilie Bolojan

Liderul PNL a transmis că liberalii nu vor intra într-un executiv în care se regăsește PSD și nici nu vor susține un astfel de cabinet.

„Am finalizat consultările cu domnul preşedinte Nicuşor dan, şi am precizat poziţia noastră. Suntem după o moţiune de cenzură iniţiată de PSD, care, cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte şi PSD. Suntem în situaţia în care PNL are o pondere de 15% în Parlament, şi în acest context, poziţia PNL a fost umătoarea, din decizile luate anterior: PNL nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi PSD. Nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi şi PSD. în condiţiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie”, a fost anunţul premierului interimar.

În aceste condiții, singura formulă tehnocrată care ar putea primi sprijin liberal ar fi un cabinet complet independent de partide.