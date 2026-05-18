Datele publicate de scot la iveală o situație tot mai îngrijorătoare pentru viitorul demografic al țării. În luna martie 2026 au fost înregistrate puțin peste 10.600 de nașteri. În aceeași perioadă, numărul deceselor a depășit 20.700. Diferența majoră dintre cele două valori arată că sporul natural al populației rămâne puternic negativ. România continuă astfel să piardă locuitori într-un ritm alarmant.

Problema este resimțită mai ales în județele din sudul și estul țării. Tot mai mulți tineri aleg să plece spre marile orașe sau în afara țării pentru salarii mai bune și mai multe oportunități profesionale. Teleorman, Olt, Mehedinți, Vaslui și Hunedoara se numără printre cele mai afectate județe.

În multe sate, școlile au tot mai puțini elevi, iar populația este formată în mare parte din persoane vârstnice. Numeroase case au rămas goale după plecarea familiilor tinere. Specialiștii avertizează că fenomenul ar putea continua și în anii următori, iar efectele asupra economiei, pieței muncii și sistemului social vor deveni tot mai greu de controlat.