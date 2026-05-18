Marile orașe ale României continuă să atragă tot mai mulți oameni datorită dezvoltării economice și oportunităților profesionale. București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au devenit principalele destinații pentru tinerii care pleacă din orașele mici și din mediul rural. Mulți speră să găsească aici salarii mai bune, stabilitate și șanse mai mari pentru o carieră de succes. Investițiile și dezvoltarea infrastructurii au transformat aceste centre urbane în adevărate motoare economice ale țării.
Cu toate acestea, nici marile orașe nu reușesc să evite efectele declinului demografic. Numărul scăzut al nașterilor începe să afecteze inclusiv sistemul educațional, unde unele școli și grădinițe au tot mai puțini copii. În același timp, piața muncii se confruntă cu lipsa forței de muncă tinere, iar presiunea asupra sistemului de sănătate și a pensiilor crește constant.
Specialiștii avertizează că, fără măsuri eficiente pentru sprijinirea familiilor și reducerea migrației externe, România riscă să se confrunte în următoarele decenii cu o criză demografică și economică tot mai greu de controlat.