B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România, lovită de probleme demografice tot mai grave. Populația scade într-un ritm alarmant

România, lovită de probleme demografice tot mai grave. Populația scade într-un ritm alarmant

Ana Beatrice
18 mai 2026, 13:12
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
România, lovită de probleme demografice tot mai grave. Populația scade într-un ritm alarmant
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce pierde România tot mai mulți locuitori de la un an la altul
  2. Pot marile orașe să salveze România de declinul demografic

Semnalele de alarmă devin tot mai puternice în ceea ce privește scăderea populației României. Datele recente indică un declin demografic accentuat, cauzat de numărul tot mai mic de nașteri și de diferența tot mai mare față de numărul deceselor.

Experții avertizează că această tendință poate genera probleme serioase pentru economie, sistemul de pensii și echilibrul social în următorii ani.

De ce pierde România tot mai mulți locuitori de la un an la altul

Datele publicate de Institutul Național de Statistică scot la iveală o situație tot mai îngrijorătoare pentru viitorul demografic al țării. În luna martie 2026 au fost înregistrate puțin peste 10.600 de nașteri. În aceeași perioadă, numărul deceselor a depășit 20.700. Diferența majoră dintre cele două valori arată că sporul natural al populației rămâne puternic negativ. România continuă astfel să piardă locuitori într-un ritm alarmant.

Problema este resimțită mai ales în județele din sudul și estul țării. Tot mai mulți tineri aleg să plece spre marile orașe sau în afara țării pentru salarii mai bune și mai multe oportunități profesionale. Teleorman, Olt, Mehedinți, Vaslui și Hunedoara se numără printre cele mai afectate județe.

În multe sate, școlile au tot mai puțini elevi, iar populația este formată în mare parte din persoane vârstnice. Numeroase case au rămas goale după plecarea familiilor tinere. Specialiștii avertizează că fenomenul ar putea continua și în anii următori, iar efectele asupra economiei, pieței muncii și sistemului social vor deveni tot mai greu de controlat.

Pot marile orașe să salveze România de declinul demografic

Marile orașe ale României continuă să atragă tot mai mulți oameni datorită dezvoltării economice și oportunităților profesionale. București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au devenit principalele destinații pentru tinerii care pleacă din orașele mici și din mediul rural. Mulți speră să găsească aici salarii mai bune, stabilitate și șanse mai mari pentru o carieră de succes. Investițiile și dezvoltarea infrastructurii au transformat aceste centre urbane în adevărate motoare economice ale țării.

Cu toate acestea, nici marile orașe nu reușesc să evite efectele declinului demografic. Numărul scăzut al nașterilor începe să afecteze inclusiv sistemul educațional, unde unele școli și grădinițe au tot mai puțini copii. În același timp, piața muncii se confruntă cu lipsa forței de muncă tinere, iar presiunea asupra sistemului de sănătate și a pensiilor crește constant.

Specialiștii avertizează că, fără măsuri eficiente pentru sprijinirea familiilor și reducerea migrației externe, România riscă să se confrunte în următoarele decenii cu o criză demografică și economică tot mai greu de controlat.

Tags:
Citește și...
Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
Eveniment
Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
Eveniment
Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
Newsweek: Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Eveniment
Newsweek: Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Contacții pacientului, în izolare pentru 21 de zile
Eveniment
Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Contacții pacientului, în izolare pentru 21 de zile
Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri explozive: „Am fost șocată”. Ce i s-ar fi cerut
Eveniment
Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri explozive: „Am fost șocată”. Ce i s-ar fi cerut
ANAF monitorizează mai atent conturile românilor în 2026. Ce tranzacții pot atrage controale fiscale
Eveniment
ANAF monitorizează mai atent conturile românilor în 2026. Ce tranzacții pot atrage controale fiscale
Percheziții de amploare în mai multe județe. „Mascații” au intrat peste clanurile interlope
Eveniment
Percheziții de amploare în mai multe județe. „Mascații” au intrat peste clanurile interlope
Descoperire spectaculoasă a astronauților. Un asteroid de dimensiunile Balenei Albastre trece prin vecinătatea Pământului
Eveniment
Descoperire spectaculoasă a astronauților. Un asteroid de dimensiunile Balenei Albastre trece prin vecinătatea Pământului
Filmele românești fac valuri la Cannes. Radu Jude, ovaționat, iar Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Eveniment
Filmele românești fac valuri la Cannes. Radu Jude, ovaționat, iar Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Mister total în cazul fetei de 16 ani care a căzut de pe un bloc din București. Ce au surprins camerele de supraveghere: „Mi-a fost teamă…”
Eveniment
Mister total în cazul fetei de 16 ani care a căzut de pe un bloc din București. Ce au surprins camerele de supraveghere: „Mi-a fost teamă…”
Ultima oră
14:24 - Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
14:21 - România îngropată în datorii. Suma uriașă împrumutată de guvern în primul trimestru
14:16 - „Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”. Ce reacții a provocat mesajul afișat într-un restaurant
14:03 - VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
13:56 - Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
13:48 - Consiliul Concurenței anchetează schema microbuzul. Verificări la furnizorii de microbuze electrice pentru elevi. Autoritățile suspectează trucarea licitațiilor
13:40 - Anchetă de amploare după un incident șocant cu animale exotice. Un tigru a fost împușcat de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor
13:32 - VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
13:25 - SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
13:24 - Avertisment de la Consiliul Fiscal. România are nevoie rapid de un guvern