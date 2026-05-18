Un asteroid va traversa, luni, 18 mai, spațiul prin vecinătatea Pământului, la o distanță mai mică decât cea la care se află amplasați unii sateliți.

Asteroid uriaș în vecinătatea Pământului

Astronomii au semnalat un asteroid, nemaivăzut până acum, care se apropie de Pământ cu o viteză de aproximativ 32.000 km/h. Potrivit informaților publicate de , corpul astral va trece luni (18 mai) pe lângă planeta noastră la o distanță mai mică decât cea la care sunt amplasați unii sateliți.

, supranumit 2026 JH2, a fost descoperit pe 10 mai de astronomii de la Observatorul Mount Lemmon, lângă Tucson, Arizona. Potrivit informațiilor furnizate de oamenii de știință, asteroidul are o traiectorie care înconjoară probabil Soarele la fiecare 3,7 ani. Acesta are o orbită eliptică ce-l duce până la Jupiter, potrivit datelor Small-Body Database Lookup de la Jet Propulsion Laboratory al .

Conform datelor adunate de , 2026 JH2 are un diametru de până la 35 de metri, puţin peste lungimea maximă a celui mai mare animal de pe Pământ, balena albastră (Balaenoptera musculus). Practic, roca spaţială are aceleași dimensiuni cu meteoritul de la Celiabinsk, care a explodat spectaculos deasupra Rusiei în 2013.

Luni, în jurul orei 22:00 GMZT, 2026 JH2 va trece deasupra suprafeţei Pământului la o altitudine de aproximativ 91.000 de kilometri. Este aproximativ un sfert din distanţa dintre planeta noastră şi Lună. Roca spaţială masivă va naviga, astfel, deasupra majorităţii sateliţilor Pământului. Ea se va afla la o distanță mai mică de Terra decât mai multe nave spațiale,între care Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Meteoritul nu va influența Pământul

Din cauza observaţiilor limitate, există un anumit nivel de incertitudine cu privire la cât de aproape ar putea ajunge acest asteroid de Pământ. Oamenii de știință susțin că nu sunt riscuri ca el să aibă o influență asupra planetei.

La punctul cel mai apropiat de Pământ al traiectoriei sale, este de aşteptat ca meteoritul să atingă o luminozitate maximă de magnitudinea 11,5. Acest lucru îl va face ușor de observat cu un telescop bun sau cu un binoclu performant. Traiectoria sa va putea fi urmărită și online datorită proiectului Telescopul Virtual, condus de astronomul Gianluca Masi. Acesta va difuza o transmisiune în direct a survolului.

Se întâmplă foarte rar ca un asteroid de această dimensiune să se apropie la o distanță atât de mică de Pământ. Aceasta în condițiile în care meteoriți mai mici lovesc planeta mai tot timpul.

Următorul asteroid care va survola Pământul

Următorul asteroid de dimensiuni considerabile care se va apropia atât de mult de Pământ va fi probabil celebrul 99942 Apophis. Conform estimărilor, acesta va trece la o distanță de 32.000 km de Pământ pe 13 aprilie 2029 și va fi vizibil cu ochiul liber.

Spre deosebire de 2026 JH2, Apophis are potenţialul de a provoca daune grave planetei noastre. Corpul spațial are un diametru de peste 340 m. Este adevărat că din măsurătorile actule nu există nici un risc ca Apophis să lovească Pământul. Există, însă posibilitatea ca traiectoria sa să se modifice în contextul interacțiunilor cu alţi asteroizi în următorii trei ani. Oamenii de ştiinţă îl urmăresc îndeaproape evoluția şi vor trimite o sondă.

După Apophis, următorul survol major va fi al asteroidului „ucigaş de oraşe” 2024 YR4. Acesta va trece în viteză pe lângă Lună la o distanţă minimă de aproximativ 21.200 km în 2032. Meoritul a provocat controverse anul trecut, când s-a prezis temporar că ar avea o şansă de aproximativ 3% să lovească Pământul şi o şansă de 4% să lovească Luna.