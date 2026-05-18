Tot mai mulți europeni își petrec weekendul la serviciu, nu acasă. Ce țări conduc clasamentul muncii în zilele de odihnă și pe ce loc se află România

Iulia Petcu
18 mai 2026, 07:40
Sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. De ce muncesc atât de mulți europeni în weekend
  2. Unde rămâne weekendul timp liber
  3. Cine sacrifică cel mai des zilele de odihnă
  4. În ce domenii se lucrează cel mai des în weekend

Weekendul liber rămâne un lux pentru milioane de europeni, iar noile statistici arată că diferențele dintre state sunt încă semnificative. În timp ce unele economii continuă să se bazeze pe activitate constantă inclusiv sâmbăta și duminica, altele experimentează deja modele mai flexibile, inclusiv săptămâna de lucru de patru zile.

De ce muncesc atât de mulți europeni în weekend

Pentru sute de mii de angajați din Europa, sfârșitul de săptămână nu înseamnă pauză, timp cu familia sau ore de relaxare, ci un program obișnuit de muncă. Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că 21,3% dintre lucrătorii europeni își desfășoară activitatea constant și sâmbăta, și duminica, un procent care depășește deja unul din cinci salariați.

Distribuția nu este însă uniformă, iar cele mai ridicate valori apar în Balcani și în regiunea mediteraneană, unde weekendul liber pare mai degrabă excepția. Grecia conduce clasamentul european, cu 41% dintre angajați și lucrători independenți activi în weekend, fiind urmată de Bosnia și Herțegovina, cu 33%, iar Malta, Cipru și Macedonia de Nord ating fiecare pragul de 32%.

Unde rămâne weekendul timp liber

La polul opus, nordul și estul continentului înregistrează cifre considerabil mai mici, semn că organizarea pieței muncii diferă radical. În Lituania, doar 4% dintre lucrători muncesc în weekend, în timp ce Ungaria raportează 7%, iar Polonia ajunge la 7,5%, mult sub media europeană.

România apare mult mai jos în clasament, ocupând poziția 26, cu un procent de 13%, ceea ce o plasează clar sub media Uniunii. Diferența sugerează că, deși munca în weekend există și pe piața locală, fenomenul nu atinge dimensiunile observate în statele sudice.

Cine sacrifică cel mai des zilele de odihnă

Datele arată că patronii și persoanele care lucrează pe cont propriu renunță mult mai des la weekend decât angajații clasici. Aproximativ 46% dintre aceștia lucrează constant sâmbăta și duminica, comparativ cu doar 18,5% dintre salariați.

Dacă analiza ia în calcul exclusiv angajații, Grecia, Cipru și Macedonia de Nord rămân în frunte, fiecare cu procente care depășesc 30%. În cazul lucrătorilor independenților și angajatorilor, Grecia domină din nou clasamentul, cu o rată impresionantă de 75%, urmată de Belgia, cu 66%, și Franța, cu 60%.

În același timp, statistica nu indică automat și un volum total mai mare de muncă, deși Grecia confirmă și aici tendința. Alte date Eurostat arată că grecii petrec, în medie, mai multe ore la serviciu decât orice alt angajat din Uniunea Europeană.

sursa: Eurostat 2025 – Euronews

În ce domenii se lucrează cel mai des în weekend

Programul de weekend depinde puternic de sectorul economic, iar cele mai ridicate procente apar în activitățile orientate către servicii. Aproape jumătate dintre angajații din servicii și vânzări, adică 47,6%, lucrează constant în aceste zile, în timp ce agricultura, silvicultura și pescuitul ajung la 47,2%.

Munca de weekend rămâne frecventă și în „ocupații elementare”, unde procentul urcă la 25,7%, în special în joburi repetitive, manuale și solicitante fizic.

În paralel cu aceste statistici, mai multe state europene testează deja săptămâna de lucru de patru zile. Cel mai recent exemplu vine din Polonia, care a lansat în vara lui 2025 un proiect-pilot pentru reducerea programului de la 39 la 35 de ore, fără diminuări salariale, implicând 5.000 de angajați din 90 de instituții și companii, într-un experiment care va fi analizat în 2027.

Alte țări europene care au testat săptămâna de lucru de patru zile sunt Regatul Unit, Germania, Portugalia, Islanda, Franța și Spania, potrivit Antena3.

