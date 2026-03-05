Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?

Când alegi un lapte pentru tine și familia ta, probabil te interesează mai multe aspecte în afară de termenul de valabilitate. Poate ții cont de gust, textură și de felul în care te simți după ce îl consumi. Modul de procesare schimbă structura laptelui la nivel microscopic, iar efectele se văd atât în pahar, cât și în modul în care organismul tolerează lichidul consumat. Un studiu realizat în parteneriat cu USAMV Cluj-Napoca analizează atent aceste diferențe și oferă o perspectivă științifică asupra impactului procesării. Iată mai multe detalii!

Ce se întâmplă cu structura laptelui?

Pentru a înțelege diferențele, merită să privim mai întâi compoziția naturală a laptelui. În forma sa integrală, laptele conține globule de grăsime și proteine organizate într-o structură echilibrată. Această structură influențează textura, gustul și chiar modul în care organismul absoarbe nutrienții.

Pe pagina dedicată găsești informații clare despre proteine, grăsimi, glucide și minerale. Însă cifrele spun doar o parte din poveste. Modul în care aceste componente interacționează la nivel microscopic contează la fel de mult.

Prin omogenizare, globulele de grăsime se fragmentează și se distribuie uniform în lichid. Procesul oferă un aspect constant, fără separarea naturală a smântânii. În varianta neomogenizată, grăsimea rămâne intactă și urcă la suprafață, formând dopul de smântână. Această diferență vizibilă reflectă o diferență structurală reală.

Ce a analizat studiul realizat în parteneriat cu USAMV Cluj?

Cercetarea desfășurată împreună cu universitatea clujeană a urmărit caracteristicile fizico-chimice și funcționale ale laptelui în funcție de gradul de procesare. Specialiștii au utilizat tehnici moderne de analiză, precum microscopie pentru evaluarea structurii lipidice, teste reologice pentru comportamentul textural și metode de laborator pentru identificarea componentelor bioactive.

Analiza comparativă dintre evidențiază diferențe clare în structura proteinelor și a globulelor de grăsime. În varianta neomogenizată, miceliile de grăsime își păstrează forma naturală, iar organizarea proteinelor rămâne mai apropiată de cea din laptele crud.

Primele concluzii indică o structură mai puțin modificată în cazul laptelui neomogenizat. Acest aspect influențează textura, comportamentul la depozitare și experiența de degustare.

Impactul asupra digestibilității și percepției

Structura laptelui nu influențează doar aspectul, ci și modul în care organismul îl procesează. În etapa următoare a studiului, cercetătorii vor simula digestia umană în condiții de laborator pentru a observa cum reacționează proteinele și grăsimile în mediul gastric și intestinal.

Datele preliminare sugerează că laptele neomogenizat își păstrează o structură proteică mai stabilă. Această particularitate poate contribui la o senzație de digestie mai ușoară pentru unii consumatori. În același timp, diferențele la nivel microscopic pot influența modul în care nutrienții devin disponibili pentru absorbție.

Pe lângă aspectele biologice, contează și percepția senzorială. Textura, gustul și consistența oferă indicii clare despre gradul de intervenție tehnologică. Laptele cu dop de smântână transmite ideea de produs integral, păstrat cât mai aproape de forma sa naturală.

Procesarea minimă și filosofia Artesana

În cazul Artesana, procesarea urmărește păstrarea integrității ingredientului de bază. Laptele provine din ferme românești, este integral, neomogenizat și trece printr-o pasteurizare la temperatură blândă, adaptată fiecărei rețete. Pentru laptele proaspăt, temperatura nu depășește praguri care ar altera profund structura proteică, iar pentru brânzeturile cremoase procesul pornește de la valori atent controlate.

Ambalarea exclusiv în sticlă completează această abordare. Sticla protejează gustul și proprietățile laptelui, fără interacțiuni nedorite. Întregul proces reflectă o filosofie orientată spre calitate, nu spre volum.

Colaborarea cu mediul academic confirmă dorința de transparență și deschiderea către validare științifică. Astfel, datele obținute în laborator oferă o bază solidă pentru discuții despre procesare și impact nutrițional. Studiul Artesana–USAMV Cluj arată că procesarea influențează structura microscopică, comportamentul textural și, posibil, modul în care organismul valorifică nutrienții.

Așadar, când alegi lapte integral, neomogenizat, pasteurizat la temperatură blândă și ambalat în sticlă, optezi pentru un produs care păstrează cât mai mult din caracterul său natural. Ține cont de aceste aspecte și alege informat, cu încredere în știință și în respectul pentru lapte!