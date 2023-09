Lecția un pasager care și-a ratat vacanța: Cum poți pierde zborul, chiar dacă ești în aeroport, printr-un SMS

Un român și-a ratat vacanța din cauza unui SMS. Wizz Air l-a anunțat că zborul său are întârziere, dar avionul a plecat la timp, iar călătorul a ratat îmbarcarea.

Pasagerul a povestit în detaliu experiență dezamăgitoare pe care a avut-o, pe un grup de Facebook. Când a primit notificarea că zborul său va avea o întârziere de o oră, a ales să își petreacă timpul cu o cafea, neavând nicio grabă să ajungă la poarta de îmbarcare. Cu toate acestea, când s-a decis să se îmbarce, a descoperit că avionul a decolat la ora inițial programată.

Cu aproximativ 30 de minute înainte de ora indicată în SMS pentru îmbarcare, panoul electronic al aeroportului a afișat numărul porții și un mesaj care spunea „Zbor întârziat”. După aproximativ 40 de minute înainte de ora menționată în SMS, călătorul s-a îndreptat către poartă. Aici, a avut parte de surpriza neplăcută că pasagerii erau deja îmbarcați, iar zborul nu mai apărea pe panou. Verificând ulterior, a constatat că avionul a decolat mai devreme decât ora menționată în SMS.

„Am băut o cafea și cu aproximativ 40 de minute înainte de ora indicată in SMS, m-am dus către poartă. Am ajuns la poartă și pasagerii erau deja îmbarcați, zborul nu mai apărea pe panou, iar ulterior, verificând, am constatat că a decolat mai devreme decât ora menționată în SMS”, a povestit păgubitul.

Călătorul dezamăgit a cerut părerea membrilor grupului de Facebook cu privire la posibilitatea de a obține despăgubiri.

„Dacă e vina mea, îmi asum, dacă ei trebuiau să fie mai expliciți, aș vrea să le cer banii înapoi, având în vedere că am pierdut toată vacanța”, a explicat el.

Sfaturile au fost împărțite, cu majoritatea membrilor grupului susținând că el ar fi trebuit să fie la poarta de îmbarcare la ora inițial programată, indiferent de SMS-ul de întârziere. Unii au sugerat că acesta ar putea să contacteze Wizz Air pentru a-și exprima nemulțumirea, dar șansele de a primi banii înapoi păreau mici.

„Eu, dacă primesc mesaj de genul ăsta, mă grăbesc să ajung la poartă și stau cu ochii pe panouri și pe aplicație ca să fiu sigur că nu ratez nimic. Cu siguranță nu mă duc la promenadă să beau cafeluță. Știm cu toții cum lucrează Wizzair și când vezi că sunt ceva probleme cu zborul intri în alertă, nu te relaxezi… Într-o lume ideală ar trebui să iei banii înapoi, dar aici este vorba totuși despre Wizzair, deci treceți peste, că nu o să câștigați decât nervi și frustrare în plus. Zi bună”, a comentat Marian.

Cine poartă responsabilitatea pierderii zborului?

Unii membri ai grupului au sugerat că aceasta ar putea fi o strategie a companiilor low-cost de a reduce numărul de pasageri fără a acorda compensații. Pasionații de călătoriei au subliniat importanța de a ține cont de ora inițială de îmbarcare, chiar și atunci când se primește un SMS despre întârziere. Unii călători au sugerat că ar trebui să se acorde atenție monitorizării statusului zborurilor folosind aplicații precum FlightRadar24 și să se bazeze pe informațiile oficiale ale aeroportului.

Pe site-ul Wizz Air, se menționează că pasagerii sunt notificați cu privire la orice modificări ale zborului prin intermediul aplicației mobile WIZZ, e-mail sau SMS. Cu toate acestea, nu există o precizare clară că pasagerii ar trebui să fie prezenți la ora inițială de îmbarcare, indiferent de notificările de întârziere.

Pasagerul care nu a mai ajuns la îmbarcare crede că aceasta este o găselniță a companiei aeriene, care a vândut mai multe bilete decât locuri și ar fi trebuit să îi plătească daune.

„Nu au anunțat pentru că foarte probabil aveau overbooking. Aşa s-au scutit de a vă mai da vreo compensație”, e de părere păgubitul.