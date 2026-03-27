Ana Maria
27 mart. 2026, 17:45
Judecătoarea Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lia Savonea nu se lasă. De ce a depus Înalta Curte plângere prealabilă
  2. Ce prevedea proiectul de buget și ce s-a modificat

Lia Savonea nu se lasă! Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat și înaintat către Guvern o plângere prealabilă împotriva Guvernului României și a Ministerului Finanțelor Publice pentru refuzul de a asigura fondurile necesare la plata drepturilor salariale restante, potrivit G4Media. Demersul survine după un acord politic din 19 martie care a amânat plata unor drepturi la nivelul bugetului de stat pe anul 2026.

Lia Savonea nu se lasă. De ce a depus Înalta Curte plângere prealabilă

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a depus o plângere prealabilă împotriva refuzului Guvernului României și al Ministerului Finanțelor Publice de a asigura și pune la dispoziție fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii. Anunțul a fost făcut de Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales din partea judecătorilor, care a publicat informația vineri, 27 martie, pe Facebook.

Plângerea prealabilă vizează, astfel, neexecutarea obligațiilor de plată stabilite prin titluri executorii pentru magistrați, iar documentele transmise de Înalta Curte către Guvern și Ministerul Finanțelor Publice conțin solicitarea de alocare a sumelor necesare pentru a acoperi aceste drepturi salariale restante..

„PLÂNGERE PREALABILĂ formulată de ÎCCJ.

Azi, 27 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat și înaintat către Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice

PLÂNGERE PREALABILĂ

împotriva refuzului de a asigura și pune la dispoziție fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii”, a scris Ene pe Facebook.

Ce prevedea proiectul de buget și ce s-a modificat

Proiectul inițial de buget, trimis de Ministerul Finanțelor în Parlament, prevedea o creștere cu circa 4,5 miliarde de lei a bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, banii având ca destinație plata salariilor magistraților, majorate retroactiv. Acest proiect a fost modificat în urma unui acord de coaliție convenit în 19 martie de premierul Ilie Bolojan, care a anunțat că pachetul social intră în buget și că se amână achitarea drepturilor salariale obținute de magistrați în instanțe.

În urma acordului, bugetul de stat pe anul 2026 a fost adoptat de Parlament, însă unele dintre plățile destinate magistraților au fost amânate pentru a putea acorda ajutoarele pentru pensionari promovate de PSD. Amânarea acestor plăți a determinat formularea plângerii de către ÎCCJ.

