Acasa » Politică » Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)

Adrian A
25 mart. 2026, 15:29
Sursă foto simbol: Freepik/ @ArthurHidden
Cuprins
  1. Câți români ar vota cu AUR
  2. Guvernul, la cotă minimă de încredere
  3. Metodologie sondaj

Cel mai recent sondaj realizat de Avangarde arată o nemulțumire profundă a românilor față de clasa politică și de direcția în care se îndreaptă țara. Iar câștig de cauză are AUR.

Câți români ar vota cu AUR

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, românii ar vota în proporție covârșitoare cu AUR, partid care ar obține 35% dintre opțiunile alegătorilor. Pe locul al doilea s-ar situa PSD (22%), urmat de PNL (14%) și USR (11%). UDMR ar strânge aproximativ 5%, iar celelalte partide nu ar depăși pragul electoral, arată Avangarde în sondaj.

Rezultatele cercetării reflectă un val de nemulțumire în rândul românilor. Aproape 8 din 10 respondenți (79%) consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% cred că lucrurile se îndreaptă în bine.

Guvernul, la cotă minimă de încredere

Nemulțumirea se reflectă și în evaluarea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Aproximativ 80% dintre respondenți spun că sunt nemulțumiți de activitatea Executivului, iar doar 18% se declară mulțumiți.

În ceea ce privește așteptările față de actuala guvernare, aproape jumătate dintre români (48%) afirmă că sunt dezamăgiți comparativ cu ceea ce sperau înainte de instalarea guvernului, în timp ce doar 14% spun că sunt mulțumiți.

Nici premierul Ilie Bolojan nu stă mai bine în percepția publică: 73% dintre români se declară nemulțumiți de activitatea sa, iar nivelul de satisfacție rămâne scăzut, în jur de 21%.

Metodologie sondaj

Sondajul a fost realizat în perioada 10.03.2026 – 17.03.2026, pe un eșantion de 1.000 de subiecți, prin metoda interviului telefonic. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%.

Rezultatele complete ale sondajului realizat de Avangarde le puteți consulta aici: Raport Național – martie 2026.

Citește și...
16:40 - PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
16:30 - Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
16:26 - ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
16:18 - Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
16:01 - Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
15:53 - Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
15:35 - Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile