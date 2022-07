Litoralul românesc, împărțit între turiștii mulțumiți și cei care și-au stricat concediul

Cei mai mulți români se plâng de prețurile de pe litoral, care se ridică la nivelul stațiunilor de lux din Europa, dar și de condițiile de cazare nesatisfăcătoare.

Totuși, există și turiști care se întorc acasă mulțumiți. Este și cazul unei familii care a ales să își facă vacanța în Năvodari.

„Experiența noastră de acum 2-3 săptămâni a fost mai mult decât plăcută, am stat într-un apartament în Alezzi (250 lei pe noapte), curat, utilat, mobilat nou și impecabil de la saltele până la canapeaua extensibilă, am făcut plajă la Yucatan, 20 lei șezlong, nisip fin, umed, ideal pentru cei cu copii și cărucioare de bebei, apă caldă, curată, mică, ideală pentru copii mici. Restaurantele au prețuri puțin mai mari ca în București, dar nu atât de aberante precum în media. Având doi copii mici, cea mare de 3 ani, cea mică de 2 luni, am optat pentru mic dejun pregătit de noi în apartament, pentru care am făcut o piață la supermarket (așa ni se pare mai comod, dar mic dejun există și pe plajă), piață pentru 3 zile cu tot ce înseamnă mic dejun, cafele, scutece pentru copii, a costat 200 lei. Personal, noi recomandăm zona Năvodari, dar este doar experiența noastră!”, a scris o turistă despre cazare în Năvodari.

„Nu voi mai călca pe litoralul românesc!”

Pe grupul de Facebook „ există și turiști pe care experiența i-a îngrozit atât de tare încât au decis ca data viitoare să își facă vacanța în străinătate.

„După ce am omorât vreo 2 păienjeni si am întins vreo 3 prosoape pe jos în camera ca să nu ne murdărim (extrem de murdar peste tot, inclusiv pânză de păienjeni prin colturi și după perdea), după o încercare de a intra în marea plina de pietroaie, pot spune ca nu îmi doresc decât sa ajung acasă și să ma gândesc deja la vacanța de anul viitor, oriunde dar nu în România. Pe când scriu aceste rânduri (00:15) ascult petrecerea de la Hotelul de lângă – muzica tare, țipete. Este un hotel renovat, dar deja exista in camera mucegai pe pereți pentru 240/noapte. Plaja din fata hotelului este închisă, iar cea din imediata apropiere, este jalnica. Maine avem in plan sa mergem într-o alta zona, aici e ireal totul…Parcarea nu se plătește dar, tocmai din acest motiv, stai la coada sa găsești un loc.