Autoritățile pregătesc modificarea legislației privind clasificarea unităților de cazare, pentru a introduce oficial noțiunea de „resort turistic”. Schimbarea urmărește eliminarea confuziilor existente pe piață și alinierea României la standardele internaționale din turism.

Ce criterii trebuie să îndeplinească un resort turistic

Potrivit proiectului de lege, resortul turistic va fi o structură de primire de mari dimensiuni, alcătuită din mai multe spații de , dispuse în una sau mai multe clădiri. Clasificarea va fi posibilă exclusiv la categoria de patru sau cinci stele, fără alternative inferioare.

Amplasamentul trebuie să aibă o suprafață de minimum 10.000 de metri pătrați și să includă, în mod obligatoriu, facilități proprii de alimentație publică, agrement, relaxare și zone verzi amenajate. De asemenea, sunt prevăzute dotări pentru wellness, centre SPA și servicii conexe de recreere.

De ce a fost necesară schimbarea legislației

În forma actuală, legea permite folosirea liberă a denumirii de „resort”, inclusiv de către pensiuni sau unități mici de cazare. Această practică a generat confuzie, mai ales în relația cu turiștii străini, obișnuiți cu standarde mult mai stricte. Prin definirea clară a conceptului, autoritățile urmăresc să creeze o delimitare precisă între tipurile de unități turistice. Astfel, termenul de resort va avea aceeași semnificație ca în alte piețe mature, relatează Jurnalul.ro.

Noua reglementare nu impune automat reclasificarea tuturor structurilor care folosesc în prezent termenul de resort. Proprietarii sau administratorii vor putea solicita încadrarea în noua categorie doar dacă îndeplinesc toate condițiile prevăzute în actul normativ.

Reclasificarea se va face la cerere și fără întreruperea activității, după ce proiectul va fi adoptat de Camera Deputaților. Inițiativa legislativă a fost deja aprobată de Senat și a parcurs întregul circuit interministerial.

Ce urmărește statul prin această modificare

a inițiat proiectul pentru a completa criteriile de clasificare și pentru a se asigura că resorturile oferă servicii identice cu cele prevăzute pentru hotelurile de patru și cinci stele. Obiectivul este crearea unui cadru clar, previzibil și coerent pentru dezvoltarea turismului de calitate.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că reglementarea va facilita investițiile mari în structuri integrate, va crește încrederea turiștilor și va contribui la o dezvoltare economică locală durabilă. Autoritățile consideră că lipsa unor definiții clare a frânat până acum astfel de inițiative.