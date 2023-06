Locul din România unde oamenii trăiesc mult. Care este secretul longevităţii lor: „La noi nu sunt bolnavi”

Unde ar trebui să te muți pentru a spera să trăiești mai mult? Puține locuri în lume sunt cunoscute ca „zone albastre”, unde aerul este curat și speranța de viață a locuitorilor este ridicată.

O astfel de zonă, deşi nedeclarată oficial, este comuna Mânzăleşti din județul Buzău, notează .

De ce trăiesc mult românii dintr-o anumită regiune a țării

Se pare că în satele din comună găsim mulți oameni de 80 și 90 de ani care nu suferă de boli grave. Potrivit experților Geoparcului „Ţinutul Buzăului”, localnicii au parte de aer curat și de o alimentație sănătoasă.

Comuna Mânzălești este una dintre cele mai frumoase comune ale județului Buzău. Aflată pe Valea Slănicului, aceasta este înconjurată de maluri albite de sarea care se află la suprafaţa solului.

Atât sătenii din zonă, cât și gospodari din tot judeţul Buzău vin să ia saramură din izvoarele de aici. Nea Ion, de exemplu, pune apa sărată în vase, prin casă, pentru a respira aerul iute.

„Pentru noi, astmaticii ăștia, este numai bună sarea asta. E sănătate curată”, a declarat acesta.

Teoria e confirmată de mulţi dintre sătenii de peste 80 de ani

„La noi nu sunt bolnavi de astm sau de nervi. Au fost făcute măsurători şi s-a ajuns la concluzia că zonele acestea cu sare la suprafaţă sunt zone propice vieţii. Dacă te lingi pe buze, simţi gust de sare”, a transmis Cecilia Petrescu, învăţătoare şi custode al Muzeului „Timpul Omului” din Mânzăleşti.

Oamenii din zonă trăiesc mult datorită aerului nepoluat, aerosolilor, dar și hranei curate, din ogradă, dezvăluie Cecilia Petrescu.

Sunt foarte mulţi nonagenari şi chiar localnici trecuţi de 100 de ani, printre care și Gică Baciu, un veteran de 101 ani.

„Mult am mai trăit, îmi este şi ruşine să spun vârsta. Dar dacă Dumnezeu mă ţine, nu am ce face. Aici se mănâncă sănătos, muncim cât de mult putem, chiar dacă nu prea mai am putere în picioare. Mâncăm bine, totul natural, din curte, legume proaspete, brânză de la vacile noastre”, a mai spus Stana Drăgulin.