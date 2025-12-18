Lovitură dură pentru proprietarii care vor să vândă locuințe aflate în clădiri cu . Aceștia vor fi obligați să declare în mod oficial acest lucru. Informația va fi menționată clar în extrasul de carte funciară, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern.

Ce schimbări aduce noua reglementare și cum vor fi protejați cumpărătorii

va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a imobilelor în cartea funciară. Această informație va fi vizibilă în mod clar în extrasul de carte funciară, notează profit.ro.

Cetățenii vor fi informați corect și transparent înainte de achiziționarea unei locuințe. În același timp, responsabilitatea tuturor actorilor de pe piața imobiliară va crește, potrivit actului normativ adoptat de Guvern.

Actul normativ aduce vești importante și pentru infrastructura publică. Programele naționale „Școli sigure și sănătoase” și „Mihail Cantacuzino”, dedicate consolidării spitalelor, vor fi prelungite până la 31 decembrie 2028. În plus, programul național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ va fi extins până în 2027. Măsura permite integrarea tuturor clădirilor expertizate până la termenul legal de 1 iunie 2026 și previne blocajele administrative.

În prezent, sunt în derulare 343 de contracte de finanțare pentru lucrări de consolidare seismică, cu o valoare totală de 5 miliarde de lei. Dintre acestea, 25 de obiective, estimate la aproximativ 1 miliard de lei, se află în municipiul București.

Cum vor fi finanțate intervențiile de urgență asupra clădirilor afectate de dezastre

Actul normativ stabilește cadrul legal pentru finanțarea intervențiilor asupra clădirilor afectate de , explozii, incendii sau accidente tehnice. Fondurile pot fi alocate atât din bugetul de stat, cât și din bugetele locale. Lista lucrărilor eligibile este extinsă pentru a acoperi mai multe tipuri de intervenții. Aceasta poate include măsuri de punere în siguranță, consolidare, demolare sau reconstruire pe același amplasament, atunci când expertizele tehnice indică această necesitate.

Scopul principal al măsurii este protejarea vieții și sănătății cetățenilor în situații care depășesc capacitatea individuală de intervenție. Totodată, autoritățile locale primesc cadrul legal necesar pentru a finanța rapid lucrări de urgență în cazul avariilor sau accidentelor tehnice care afectează un număr mare de locuințe, astfel încât pericolele imediate să fie eliminate și riscurile să nu se agraveze.