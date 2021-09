Ludovic Orban: Florin Cîțu nu va fi înlocuit de un premier din partea USR-PLUS

„Ştiţi cum e, importanţi sunt oamenii care pun în practică regulile convenite, indiferent că ele sunt legi, hotărâri, acorduri, statute, şi aşa mai departe. Dacă oamenii sunt oneşti şi respectă regulile, lucrurile funcţionează. Despre asta este vorba: despre încredere reciprocă, despre comunicare, de respectul faţă de ceilalţi parteneri în cadrul guvernării, şi până la urmă de respectarea planului comun care este în planul de guvernare care a fost prezentat în faţa Parlamentului României şi votat”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit g4media.ro.

Declaraţia a fost făcută în contextul în care, vineri, la Cluj, în cadrul unei dezbateri cu ceilalţi candidaţi la şefia USR PLUS, Dacian Cioloş a declarat că cea mai bună modalitate prin care USR PLUS se poate asigura că vor fi făcute reforme este ca ei să propună viitorul premier. În cadrul aceluiaşi eveniment, Cioloş a declarat că nu mai vrea ca „USR PLUS să fie în umbra PNL”.