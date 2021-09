Lumina potrivita, „cheia” unei locuinte primitoare si moderne

Lumina este „ingredientul” esential atunci cand decorezi o camera, deci nu lasa acest aspect pe ultimul loc atunci cand reamenajezi. Ea are impact atat din punct de vedere vizual, cat si din punct de vedere emotional atunci cand intri sau petreci timp intr-o incapere. Prin urmare, iata cateva idei de care ai putea sa tii cont atunci cand vrei sa amenajezi o locuinta noua sau daca vrei sa schimbi ceva in cea actuala.

Lumina potrivita poate imbunatati starea de spirit, te poate inspira atunci cand trebuie sa fii creativ si productiv, iti poate da motivatia de care ai nevoie. Lumina insufleteste lucrurile aparent nesemnificative, te poate ajuta sa scoti in evidenta anumite zone din incapere si conteaza enorm atunci cand iti faci rutina de dimineata, spre exemplu, sau cand petreci timp cu prietenii.

Becuri LED pentru economie si performanta

Specialistii in design interior sunt de parere ca o incapere are nevoie de mai multe surse de lumina pentru a fi un spatiu placut. Uita de camerele iluminate cu o lustra simpla, amplasata in mijlocul tavanului, si fa pasul catre iluminatul in straturi, care combina lumina de sus (lustra, candelabru etc.), cu luminile ambientale (veioze, aplice etc.) si cu cele de accent (spoturi, becuri ascunse), menite sa scoata in evidente anumite obiecte din incapere, precum un tablou sau o oglinda. Vei crea, astfel, un contrast interesant intre lumina puternica din centrul camerei si restul spatiului, evitand cu succes monotonia si plictiseala.

Poti folosi pentru amenajarea locuintei becuri LED de la marci de prestigiu, durabile si „prietenoase” atat cu ochii, cat si cu bugetul. Ele asigura un consum de energie redus si iti vor lumina viata si la propriu, si la figurat.

Poti monta in casa, in functie de camera, corpuri de iluminat electrice cu un design deosebit sau poti opta, pentru luminile de accent, banda LED alba sau colorata, in functie de gusturi si destinatia incaperilor.

Iluminatul inteligent, primul pas catre smart home

Poti inlocui becurile clasice cu becuri inteligente Philips Hue, pe care le conectezi la reteaua wireless a locuintei si apoi le poti controla prin intermediul Siri, Alexa sau Google Home. Vei avea, astfel, o locuinta prietenoasa si moderna, in care te vei simti „acasa” si cand lucrezi, si cand te odihnesti, si cand iti inviti prietenii sau rudele in vizita. Cu totii vor aprecia pasul catre smart home, un concept tot mai popular care presupune ca nu mai lucrei tu pentru casa, ci o faci pe ea sa „lucreze” pentru tine.

Cu Philips Hue poti controla mai simplu costurile cu electricitatea, becurile inteligente putand fi comandate atat vocal, cat si prin intermediul unor aplicatii de pe telefonul mobil. Poti regla intensitatea luminii in functie de necesitati, poti controla fara sa te mai deplasezi, unde si cat sta lumina aprinsa; in plus, nici macar nu trebuie sa cheltui bani cu corpuri de iluminat compatibile, becurile inteligente putand fi montate si pe cele existente deja in locuinta.

Detalii importante de luat in considerare cand vine vorba de iluminatul incaperilor

Daca nu doresti sa apelezi la un specialist in design interior pentru o iluminare moderna si eficienta a incaperilor, sunt cateva lucruri pe care le poti gestiona si fara ajutor.

Orientarea ferestrelor si cantitatea de lumina naturala care intra intr-o camera este un aspect primordial. Daca ai o camera orientata spre nord, spre exemplu, ea va fi mai intunecoasa si va avea nevoie de mai multe corpuri de iluminat si de becuri mai puternice. Monteaza corpuri de iluminat care sa ilumineze camera pe orizontala si nu uita de colturile incaperii, care sunt in general mai intunecate. Acolo poti monta veioze sau lumini de accent.

Dormitorul poate avea lampi de citit in zona patului sau spoturi pe care sa le poti controla cu ajutorul unui variator de intensitate, pentru a crea fix atmosfera pe care o doresti.

Poti folosi setari diferite de lumina, in functie de camera si destinatia ei. Becurile cu lumina alba calda, placuta si relaxanta, sunt potrivite pentru living si dormitoare. Becurile cu lumina alba rece, care stimuleaza concentrarea si are efect energizant, sunt mai indicate pentru spatiile de lucru, bai, bucatarii sau holuri.

Becurile colorate pot crea o atmosfera placuta in baie, cand vrei sa faci o baie relaxanta, in living, cand organizezi o petrecere, sau pe terasa casei tale, intr-o seara pe care vrei sa o petreci cu prietenii sau cu jumatatea ta mai aproape de natura.