Acasa » Eveniment » Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”

Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 14:37
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Sursa foto: Facebook/ Maia Sandu
Cuprins
  1. Ce a declarat Maia Sandu după alegerile parlamentare
  2. Ce a spus despre aderarea la Uniunea Europeană

Maia Sandu, după alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic de unitate, responsabilitate și speranță pentru viitorul Republicii Moldova. Președinta a subliniat că votul din 28 septembrie nu reprezintă doar succesul unei forțe politice, ci victoria întregii țări, a tuturor cetățenilor care au ales să își apere demnitatea și libertatea printr-un vot onest și responsabil.

Ce a declarat Maia Sandu după alegerile parlamentare

În conferința de presă susținută la Chișinău, Maia Sandu a subliniat că moldovenii au demonstrat lumii întregi că sunt „curajoși și demni”: „Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet!”

Președinta a lăudat implicarea cetățenilor din țară și din diaspora, menționând efortul celor care au mers la vot chiar și după o zi grea de muncă: „Am demonstrat responsabilitate atât acasă, cât și în diaspora. Și cei care ieri, toată ziua, au cules struguri pe câmp, pentru că iată, vin ploile, și cei pentru care secția de vot a fost la sute sau chiar mii de kilometri, și-au făcut timp, au ajuns la urna de vot și și-au ajutat țara prin votul lor.”

Maia Sandu, după alegerile parlamentare. Sursa foto: Captură Video/ Facebook – Maia Sandu

Maia Sandu a subliniat că rezultatul alegerilor nu este victoria unui partid, ci „victoria țării”, care trebuie folosită pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent de opțiunea lor politică.

„Moldova este casa noastră, a tuturor, și cu toții ne dorim același lucru: să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noștri un viitor bun aici, acasă.”

Ce a spus despre aderarea la Uniunea Europeană

În discursul său, șefa statului a transmis că votul reprezintă un mandat puternic pentru accelerarea procesului de integrare europeană: „Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.”

