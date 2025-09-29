Maia Sandu, , a transmis un mesaj puternic de unitate, responsabilitate și speranță pentru viitorul Republicii Moldova. Președinta a subliniat că votul din 28 septembrie nu reprezintă doar succesul unei forțe politice, ci victoria întregii țări, a tuturor cetățenilor care au ales să își apere demnitatea și libertatea printr-un vot onest și responsabil.

Ce a declarat Maia Sandu după alegerile parlamentare

În conferința de presă , Maia Sandu a subliniat că moldovenii au demonstrat lumii întregi că sunt „curajoși și demni”: „Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet!”

Președinta a lăudat implicarea cetățenilor din țară și din diaspora, menționând efortul celor care au mers la vot chiar și după o zi grea de muncă: „Am demonstrat responsabilitate atât acasă, cât și în diaspora. Și cei care ieri, toată ziua, au cules struguri pe câmp, pentru că iată, vin ploile, și cei pentru care secția de vot a fost la sute sau chiar mii de kilometri, și-au făcut timp, au ajuns la urna de vot și și-au ajutat țara prin votul lor.”

Maia Sandu a subliniat că rezultatul alegerilor nu este victoria unui partid, ci „victoria țării”, care trebuie folosită pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent de opțiunea lor politică.

„Moldova este casa noastră, a tuturor, și cu toții ne dorim același lucru: să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noștri un viitor bun aici, acasă.”

Ce a spus despre aderarea la Uniunea Europeană

În discursul său, șefa statului a transmis că votul reprezintă un mandat puternic pentru accelerarea procesului de integrare europeană: „Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.”