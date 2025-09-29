Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate ( ), aflat în prezent la guvernare, se pregătește de o nouă victorie. Acesta a obținut peste 49% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%.

99% din voturi, numărate

Alegerile au avut loc ieri, 28 septembrie. Urnele s-au deschis la ora 07.00 și s-au închis la 21.00.

Au fost numărate 99,43 % din voturi. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 49,99% din voturi, ceea ce sugerează o victorie clară.

Numărarea voturilor continuă în diaspora, însă nu sunt așteptate modificări în ceea ce privește împărțirea locurilor în Parlament.

Potrivit proiecțiilor, PAS va avea o majoritate de 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament. „Blocul Patrioților” va avea 26 de mandate, „Alternativa” va avea 8 parlamentari, iar Partidul Nostru și „Democrația Acasă” va avea fiecare câte patru mandate, conform hotnews.ro.

Cum se situează celelalte partide

Pe primul loc, cu 49,99% din voturi se află Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta și-a asigurat majoritatea parlamentară.

„Blocul Patriotic” se clasează pe locul al doilea, cu 24,28% (381,261 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,99% (125.507 voturi). „Partidul Nostru” a strâns 6,22% (97.642 voturi), iar Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) are 5,63% (88.466 voturi).

În Parlament vor ajunge partidele care obțin 5% din voturile celor prezenți la urne, blocurile cu cel puțin 7% și candidații independenți cu minimum 2%.

Centralizarea în timp real a rezultatelor poate fi urmărită pe portalul special creat de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Prezența la vot

Un număr de 1606949 cetățeni din Republica Moldova a ieșit la vot. Această cifră reprezintă 52,16%. Din totalitatea votanților, 54,33% au reprezentat femei, iar 45,67% au reprezentat bărbați.

În funcție de vârstă, procentul de vot a arătat astfel:

18-25 ani- 48,22% votanți

26-35- 48,17% votanți

36-45- 50,75% votanți

46-55-55,51% votanți

56-65-69,72% votanți

66-75-72,21% votanți

76+-61,83% votanți

Maia Sandu, după închiderea urnelor

„Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au mers la secțiile de vot, au răspuns apelului nostru de a participa la o decizie foarte importantă pentru Republica Moldova, care va determina viitorul țării nu doar pentru următorii 4 ani, dar pentru mulți, mulți ani înainte. În cursul zilei de astăzi am urmărit și am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă, încercări de a destabiliza situația: alarme cu bombă, alte provocări pe care le-am văzut atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării. O să așteptăm mai multe detalii din partea instituțiilor de drept și a Comisiei Electorale Centrale”, a transmis Maia Sandu, după închiderea urnelor, conform Euronews.