Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan a propus public unirea administrativă a județului Ilfov cu Municipiul București prin organizarea unui referendum. Inițiativa este lansată în contextul unor dispute legate de urbanism, finanțare și gestionarea serviciilor publice.

De ce apare ideea unui referendum pentru Ilfov

Propunerea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan aparține lui , consilier onorific al premierului, considerat apropiat de Nicușor Dan. Acesta susține crearea unei administrații unice pentru întreg arealul urban, care să includă Capitala și localitățile limitrofe. Ideea a fost formulată după o declarație a președintelui Consiliului Județean Ilfov, care anunțase discuții cu primarii despre un referendum legat de depozitarea deșeurilor Bucureștiului în județ.

„Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desființa prin unirea cu Bucureștiul. Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a scris Vlad Gheorghe, marți, pe Facebook.

Care sunt problemele legate de autorizațiile de construire

Vlad Gheorghe afirmă că susține ideea de a limita emiterea autorizațiilor de construire, însă consideră că blocajul nu rezolvă cauza reală. În opinia sa, dificultățile provin din lipsa unei coordonări coerente și a transparenței în urbanismul din zona metropolitană. Ca alternativă, el propune un sistem electronic centralizat, valabil pentru București și Ilfov, cu reguli uniforme și control public sporit.

„Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare. Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență. Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, a transmis consilierul.

Ce economii ar aduce desființarea Consiliului Județean Ilfov

Potrivit lui Vlad Gheorghe, desființarea CJ Ilfov ar genera economii „semnificative”, care ar putea fi redirecționate către infrastructură, inclusiv asfaltări și deszăpezire. El mai afirmă că a Bucureștiului ar reduce birocrația creată de structurile paralele și de asocierile cu bugete separate. În plus, susține că o administrație unică ar limita influența liderilor locali care condiționează cooperarea financiară.

„Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare”, a mai susținut Vlad Gheorghe, potrivit stiripesurse.ro.

Cum vede CJ Ilfov relația financiară cu Bucureștiul

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, solicită ca 5% din impozitul pe venit estimat pentru București să fie repartizat județului Ilfov. El ia în calcul sistarea autorizațiilor de construire până la stabilirea unui cadru „corect” financiar și administrativ. Thuma invocă diferența dintre populația oficială și cea reală a județului, precum și nevoia de servicii publice extinse.

„În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale”, a scris Thuma, duminică, pe Facebook.