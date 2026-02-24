B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele

Iulia Petcu
24 feb. 2026, 20:47
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cât de frecvente sunt agresiunile asupra personalului de ambulanță
  2. Unde se produc cele mai multe incidente violente
  3. Ce solicitări face sindicatul

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România avertizează asupra creșterii agresiunilor îndreptate împotriva personalului medical de urgență, pe care le consideră un risc constant pentru serviciile publice. Marți, organizația a făcut publice rezultatele unei cercetări naționale realizate în rândul angajaților din ambulanță.

Cât de frecvente sunt agresiunile asupra personalului de ambulanță

Potrivit studiului realizat de Federația Națională Sindicală Ambulanța, în perioada ianuarie 2025 – ianuarie 2026, sute de angajați au fost direct afectați de violență. Concret, 674 de persoane au declarat că au fost victime ale agresiunilor, iar alți 814 respondenți au asistat la atacuri asupra colegilor lor.

Datele centralizate indică o varietate de forme de violență, de la hărțuire verbală până la agresiuni fizice și tentative de sechestrare. În total, au fost raportate 542 de cazuri de hărțuire verbală, 370 de amenințări, 297 de agresiuni fizice și 267 de tentative de agresiune, înregistrate pe parcursul unui singur an.

Unde se produc cele mai multe incidente violente

Conform comunicatului sindicatului, cele mai multe agresiuni au avut loc chiar în timpul intervențiilor medicale, în contexte aparent obișnuite. „Din numărul total al agresiunilor, 455 de evenimente au avut loc la domiciliul pacientului, 381 de cazuri de agresiune s-au produs în ambulanță, iar 278 în spațiul public”, se arată în documentul citat.

Aceste cifre arată că riscurile nu sunt limitate la zone izolate, ci apar frecvent în timpul misiunilor zilnice. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de angajați din serviciile publice de ambulanță, ceea ce oferă o imagine amplă asupra fenomenului.

Ce solicitări face sindicatul

În urma rezultatelor, sindicatul solicită implicarea directă a Poliția Română și a Jandarmeria Română în protejarea echipajelor medicale. Potrivit datelor, 944 dintre respondenți consideră că prezența forțelor de ordine ar reduce semnificativ riscul de agresiune, relatează stiripesurse.ro.

Printre cererile formulate se numără intervenția prioritară la solicitarea echipajelor, însoțirea în cazuri cu risc ridicat și stabilirea unor criterii clare pentru prezența preventivă. De asemenea, sindicatul cere sancțiuni ferme pentru agresarea personalului medical.

Federația susține necesitatea unui cadru legislativ distinct pentru protejarea personalului din urgență. „Considerăm necesară inițierea unui cadru legislativ distinct, prin care agresiunile asupra personalului din sistemul medical de urgență să fie recunoscute și sancționate ca fapte îndreptate împotriva unui serviciu public esențial și ca agresiuni care afectează funcționarea unui serviciu public de importanță strategică”, se mai arată în comunicat.

Organizația a salutat și poziția exprimată de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, privind toleranța zero față de violența asupra personalului medical.

