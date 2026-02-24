Irineu Darău (USR), actualul ministru al Economiei a numit un prieten al colegului său de partid, Radu Miruță, fost , la conducerea uzinei de armament UM Sadu, din Gorj.

Irineu Darău, numire pe pile la UM Sadu

Ministrul USR al Economiei l-a numit Viorel Salvador Caragea, fost comandant al , ca administrator special la o fabrică strategică de armament, UM Sadu, din județul Gorj. Biroul de presă al instituției a confirmat numirea, fără a da alte detalii. Contactat de jurnaliștii G4media, ministrul Irineu Darău nu a răspuns pentru a clarifica cum s-a ajuns la această nominalizare.

Ceea ce se știe cu claritate despre noul administrator special este că îl cunoaște foarte bine, încă din copilărie, pe , ministrul Apărării. Despre Miruță se spune că este adevăratul șef al Ministerului Economiei, mai ales pe probleme care țin de industria de apărare.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat Viorel Salvador Caragea pentru G4Media.ro.

Ce-l recomandă pe Salvador Caragea la conducerea UM Sadu

Irineu Darău l-a numit pe Viorel Salvador Caragea după ce acesta ar fi aplicat „la un interviu”, în urmă cu vreo două luni. Fostul șef al Poliției Gorj susține că numirea sa a fost pe criterii profesionale. L-a recomandat și faptul că mama și bunica sa au lucrat la fabrica din Sadu.

„M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea conform sursei citate.

Salvador Caragea consideră că poate conduce o uzină de importanță strategică pentru că, în urmă cu aproape 20 de ani a coordonat o anchetă care viza ilegalități comise la Sadu. În plus, dacă rezultatele anchetei nu sunt suficiente, mai poate adăuga, diploma de inginer TCM, studiile juridice, „vreo trei mastere” și un doctorat pe care le-a dat la Facultatea Petroșani. Un adevărat intelectual.

„Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a mai explicat Salvador Caragea.

Alesul lui Irineu Darău, fost simpatizant AUR

Deschis, sigur pe el că va primi această funcție, indiferent de ce ar spune, alesul lui Irineu Darău și prietenului lui Radu Miruță, a recunoscut că a trecut și prin AUR. E drept, ca „membru simpatizant”, pentru vreo câteva săptămâni. Mai exact, și-a depus adeziunea, dar nu i-a plăcut că George Simion pentru că a fugit „prin bucătărie”, la finalul unui eveniment.

„Mi-am depus adeziunea la AUR la rugămintea să-i ajutăm cu organizarea la Gorj. Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, a mai spus fostul șef IPJ Gorj.

Altfel vedea lucrurile, în 2024, într-un interviu pe care l-a dat pentru TV Sud, preluat de Adevărul. Atunci, Viorel Salvador Caragea confirma că este membru al AUR și spunea că urmează să hotărască dacă va candida pentru vreo funcție din partea grupării suveraniste.

„Sunt un simplu membru al unui partid în care m-am înscris de o lună și ceva. Se poate înscrie oricine pe platforma acestui partid. Sunt înscris în AUR. Sunt un simplu membru de partid. Nu am nici un gând de candidatură. (…) Nu știu dacă o să candidez sau nu“, spunea Caragea.

USR-ist pentru o zi, exclus pentru acuzații grave

Partidul AUR, condus de George Simion, nu a fost prima opțiune politică a lui Viorel Salvador Caragea. El a cochetat cu USR, în 2020, când a fost primit în partid de Radu Miruță, șef al organizației USR Gorj. N-a rămas, însă, deoarece Clotilde Armand i-a cerut excluderea. Într-o postare pe Facebook, ea spunea despre alesul lui Irineu Darău că a fost „polițistul lui Ponta” și că s-a confruntat cu acuzații de hărțuire sexuală și trafic de influență.

„Eu n-am plecat din USR cu scandal. După ce am dorit să mă înscriu în partid, n-am apucat să plătesc cotizația; ca urmare a unor rele intenții, am plecat. Am candidat independent în 2017, am ieșit pe locul trei ca independent. Probabil că am deranjat-o pe doamna Armand”, a explicat Caragea plecarea din USR după o zi de la semnarea adeziunii.

Digi24.ro a relatat, pe 15 ianuarie 2020, că Viorel Salvador Caragea, fost șef al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, a demisionat din USR la o zi după ce filiala județeană, condusă de Radu Miruță i-a acceptat adeziunea. Ulterior, a dat-o în judcată pe Clotilde Armand pentru prejudicii de imagine, însă a pierdut procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„În contextul articolelor de presă apărute astăzi, Radu Miruță, președintele USR Gorj, a avut în această după-amiază o discuție cu domnul Viorel Salvador Caragea în urma căreia, chiar dacă acuzele aduse nu au fost demonstrate, domnul Caragea a decis să își dea demisia din partid pentru a nu prejudicia imaginea USR. Obiectivul USR este schimbarea României de jos în sus, din satele, comunele și orașele noastre, printr-o politică bazată pe onestitate și principii, deschisă față de comunitate”, a anunțat USR Gorj într-un comunicat, în ianuarie 2020.