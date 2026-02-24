Pavel Durov este anchetat penal către autoritățile din Rusia pentru complicitate la activități teroriste. Dosarul a fost întocmit pe baza materialelor furnizate de Serviciul de Securitate al Rusiei.

Oficialii de la Moscova susțin că aplicația ar fi fost compromisă de serviciile secrete din Occident și Ucraina. Scopul final este migrarea utilizatorilor către o alternativă controlată de stat, scrie .

Pavel Durov este anchetat pentru refuzul de a coopera cu autoritățile de la Moscova

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că investigația este necesară deoarece pe platformă au fost identificate materiale care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Peskov a subliniat că administrația condusă de Pavel a refuzat constant să colaboreze cu instituțiile ruse

Activiștii pentru drepturile omului avertizează însă că presiunile asupra platformei au un scop clar. Se dorește obținerea accesului la discuțiile private ale utilizatorilor și eliminarea canalelor de opoziție. Rusia a blocat deja alte platforme majore, precum și Facebook.

Probleme internaționale cu statul rus

Relația dintre Pavel Durov și statul rus este tensionată de mai bine de zece ani. Miliardarul a părăsit Rusia în 2014, după ce a pierdut controlul asupra rețelei VK în urma presiunilor politice.

Problemele legale ale fondatorului nu se limitează doar la Rusia. În vara anului 2025, acesta a fost reținut în Franța în cadrul unei investigații privind lipsa moderării conținutului pe Telegram. Totodată, el a intrat recent în conflict și cu autoritățile din Spania, după ce a criticat dur intenția guvernului de a restricționa accesul minorilor la rețelele sociale, acuzând statul de supraveghere excesivă.

Strategia Kremlinului pentru controlul aplicației Telegram

Moscova a precizat că ar putea permite funcționarea în continuare a platformei doar dacă aceasta va respecta integral legislația rusă. Această condiție implică, practic, controlul total al statului asupra fluxului de informații

Eforturile de a-l constrânge pe Pavel Durov fac parte dintr-un plan mai amplu de izolare a spațiului online rusesc. Prin promovarea alternativei „MAX”, Kremlinul speră să elimine influența platformelor externe.