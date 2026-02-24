Prima reacție a lui Ion Duvac la acuzațiile de hărțuire sexuală. „Candidez la președinția Colegiului Psihologilor și se încearcă denigrarea mea”

Psihologul Ion Duvac a oferit o primă reacție după ce în presă au apărut acuzații privind hărțuirea sexuală a clientelor pe care le primea în cabinet. Acesta respinge acuzațiile și susține că este vorba despre o campanie de denigrare.

Reacția lui Ion Duvac, trimisă prin avocat

Psihologul Ion Duvac a transmis, prin intermediul avocatului, prima reacție publică după apariția într-o anchetă jurnalistică a PressOne a unor acuzații de hărțuire sexuală formulate de o fostă clientă și a unei înregistrări audio cu conversația dintre cei doi. Acesta respinge acuzațiile și susține că este vorba despre „o campanie de denigrare”, apărută în contextul în care și-a anunțat, la începutul acestui an, intenția de a candida la funcția de președinte al .

„La începutul anului curent, domnul dr. psiholog Ion Duvac și-a exprimat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de Președinte al Colegiului Psihologilor din România, care se vor organiza în vară.

Pe fondul acestei intenții, “brusc”, la 8 ani distanță, este scoasă “de la sertar” înregistrarea pe care se bazează articolul de presă sus-menționat.

Facem apel la toți oamenii de bună-credință să observe că acest articol de presă nu este nimic altceva decât o campanie de denigrare a domnului dr. psiholog și profităm de această ocazie să le mulțumim public tuturor persoanelor care și-au manifestat susținerea față de acesta prin sutele de mesaje și telefoane primite de la apariția articolului.„, arată comunicatul transmis de avocat.

Jurnaliști acuzați de manipulare

„Un exemplu concret de manipulare și rea-credință îl veți găsi chiar în corespondența purtată de către doamna jurnalist Luiza Popovici cu domnul dr. psiholog Ion Duvac, pe care o redăm mai jos:

17:30 𝐶𝑎̂𝑛𝑑 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑢𝑙? 17:30 𝑃𝑢𝑡𝑒𝑡̦𝑖 𝑟𝑎̆𝑠𝑝𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑣𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖. 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑧 𝑐𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑧𝑖𝑙𝑒. 𝐼𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑐𝑎̆ 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑡̦𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑠𝑎̆ 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑠̦𝑖 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛. 17:30 𝑉𝑎̆ 𝑚𝑢𝑙𝑡̦𝑢𝑚𝑒𝑠𝑐. 𝐴𝑠̦ 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑎̆ 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑡𝑎̆𝑚 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑣𝑜𝑖 𝑟𝑎̆𝑠𝑝𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑒! 𝑃𝑢𝑡𝑒𝑡̦𝑖 𝑖̂𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑡𝑎! 17:30 𝐼̂𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡̦𝑖𝑖 𝑎𝑠̦ 𝑓𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡, 𝑑𝑎𝑟 𝑖̂𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎̆ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑎̆ 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑝𝑙𝑒𝑐𝑎𝑡𝑎̆ 𝑑𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑠̦. 17:31 𝑃𝑎̆𝑖 𝑣𝑎̆ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠. 𝑆𝑎̆ 𝑎𝑚𝑎̂𝑛𝑎𝑡̦𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑣𝑎̆ 𝑖̂𝑛𝑡𝑜𝑎𝑟𝑐𝑒𝑡̦𝑖! 𝑉𝑎̆ 𝑚𝑢𝑙𝑡̦𝑢𝑚𝑒𝑠𝑐! 17:31 𝑆̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑝𝑜𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒. 17:31 𝑀𝑢𝑙𝑡̦𝑢𝑚𝑒𝑠𝑐 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖̂𝑛𝑡̦𝑒𝑙𝑒𝑔𝑒𝑟𝑒!

Așadar, după cum rezultă foarte clar, domnul dr. psiholog Ion Duvac a dat dovadă de bună-credință și a încercat să ofere respect pentru munca doamnei jurnalist, înțelegând că aceasta este plecată din oraș și a solicitat să se amâne publicarea până se întoarce pentru a oferi toate detaliile. În mod șocant și cu încălcarea oricărei deontologii în materie de jurnalism responsabil, doamna jurnalist consemnează următoarele în articol:

„𝑃𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙, 𝐷𝑢𝑣𝑎𝑐 𝑛𝑢 𝑎 𝑟𝑎̆𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑐𝑖𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑂𝑛𝑒. 𝐼̂𝑛 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏, 𝑎 𝑖̂𝑛𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑔𝑎̆ «𝑚𝑎̆𝑐𝑎𝑟» 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆𝑚 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑝𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣 𝑐𝑎̆ «𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎̆ 𝑛𝑢 𝑎𝑠̦ 𝑑𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑚𝑖 𝑖̂𝑛𝑐ℎ𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑠̦𝑖 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎̆ 𝑎𝑠̦𝑎.»”, mai arată avocatul psihologului Ion Duvac.

Se înmulțesc acuzațiile împotriva lui Ion Duvac

Între timp, se înmulțesc împotriva psihologului. Pe lângă înregistrările din ancheta PressOne, noi mărturii întăresc acuzațiile de comportament abuziv.

O femeie, care nu apare în ancheta jurnalistică, a depus o plângere separată reclamând comportamentul nepotrivit al psihologului, dezvăluie surse din anchetă. În plus, o a doua persoană, având calitatea de martor, a confirmat vocabularul obscen și abordările sexuale explicite.

„Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat, de îndată, verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competențelor. Activitățile specifice sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele”, a transmis Poliția Capitalei, luni, într-un comunicat

Polițiștii fac un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente „să se adreseze poliției, în vederea formulării unei plângeri”.